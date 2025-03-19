دبي: أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال المجري، وذلك بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مجتمعات الأعمال في دبي والمجر، وتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية في كافة القطاعات.

وتجسد هذه الخطوة تزايد جاذبية دبي بالنسبة لمجتمع الأعمال المجري، حيث بلغ عدد الشركات المجرية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية العام الماضي 201 شركة بنمو 48% على أساس سنوي.

وخلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الهنغاري الذي عقد مؤخراً في مقر غرف دبي، تمت مناقشة آليات توسيع التعاون والعمل المشترك، ورصد فرص الأعمال الواعدة ومشاركة الخبرات والبيانات بالإضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: "تشكل مجالس الأعمال ركيزة أساسية في الارتقاء بالروابط بين الشركات والمستثمرين، حيث تساهم في توسيع نطاق العمل المشترك والتعاون البنّاء بين مجتمعات الأعمال. ونواصل جهودنا لتعزيز دور هذه المجالس في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم بما يساهم في دعم نمو اقتصاد دبي في كافة القطاعات".

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي. ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثلها المجالس بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.

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