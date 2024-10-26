دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنشاء مجلس الأعمال الكوري الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، والتمهيد للمزيد من الفرص المشتركة بين شركات القطاع الخاص في دبي وكوريا الجنوبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال الكوري، الذي عقد في مقر غرف دبي مؤخراً، وشهد تحديد أولويات وخطط المجلس خلال الفترة المقبلة، إلى جانب برنامج الفعاليات المُقرّرة، بالإضافة إلى بحث سبل الارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي بين دبي وكوريا الجنوبية.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: "توفر مجالس الأعمال منصات مهمة لتعزيز التعاون والاستفادة من الفرص الواعدة، وتلعب دوراً محورياً في تطوير الشراكات الاستثمارية والتجارية المثمرة، بالإضافة إلى مساهمتها في نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي".

وتغطّي مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للإمارة، وتلعب دوراً حيوياً في فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم، وتمثل جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في دبي.

وفي إطار الجهود المبذولة من قبل غرفة تجارة دبي لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) بتعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية، تعمل الغرفة على زيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها.

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