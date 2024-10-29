الغرير: نتطلع قدماً لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع فيتنام في القطاعات ذات الاهتمام المشترك والتمهيد للمزيد من الفرص الواعدة

الزيودي: فيتنام أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات في منطقة آسيان.. وهناك إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة من النمو المشترك واستحداث مجلس الأعمال الفيتنامي خطوة مهمة في هذا الاتجاه

176 إجمالي عدد الشركات الفيتنامية النشطة المسجلة بعضوية الغرفة مع نهاية سبتمبر 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الفيتنامي بهدف دعم نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية، حيث جاء الإعلان على هامش فعاليات منتدى الأعمال الفيتنامي الإماراتي الذي نظمته في دبي اليوم (الاثنين) وزارة التخطيط والاستثمار في فيتنام وسفارة فيتنام في دولة الإمارات بالتعاون مع غرف دبي.

وشهد المنتدى الذي شارك فيه أكثر من 100 شخصية حكومية واقتصادية، حضور معالي فام مين تشين، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي عبد العزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي بالإضافة إلى عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين من فيتنام ودبي.

وتم خلال المنتدى استعراض سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات البينية في عدد من القطاعات الحيوية، مع التركيز على الفرص التي يزخر بها الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي والابتكار.

وكان وفد فيتنامي رفيع المستوى برئاسة معالي فام مين تشين، رئيس الوزراء قد بدأ زيارة إلى الدولة أمس، وشهدت هذه الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم الاستراتيجية بين جهات مهمة في كلا البلدين. وتضمنت اتفاقية بين الخطوط الجوية الفيتنامية وكل من طيران الاتحاد وطيران الإمارات لدعم التعاون في قطاع الطيران. واتفاقية بين موانئ دبي العالمية وشركة فيتنام البحرية (VIMC) لتطوير ميناء كان ثو وتطوير الممرات المائية الداخلية؛ بالإضافة إلى اتفاقية متعددة الأطراف بين VinGroup وBenya Group وNDMC وميناء أبوظبي لتطوير البنية التحتية الرئيسية للبيانات والخدمات اللوجستية؛ واتفاقية بين شركة Vinfast وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات بشأن تصنيع السيارات الكهربائية؛ واتفاقية بين مجموعة T&T وشركة Golden Nile في التمويل والزراعة والخدمات.

وقال معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، في كلمته الافتتاحية خلال المنتدى: "ترتبط دولة الإمارات وجمهورية فيتنام بعلاقات اقتصادية وثيقة، حيث تشهد التجارة والاستثمارات البينية نمواً متواصلاً. ونتطلع قدماً لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع فيتنام في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف المزيد من الفرص الواعدة للقطاع الخاص في دبي وفيتنام".

وأضاف معاليه قائلاً:" يسرنا الإعلان عن تأسيس مجلس الأعمال الفيتنامي الذي يشكل منصة لتعزيز الشراكات الاقتصادية العابرة للحدود، ودعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لمجتمعي الأعمال في دبي وفيتنام".

وختم معاليه: "نحرص على دعم نمو الشركات الفيتنامية في دبي، وتوسيع أعمالها على المستويين الإقليمي والعالمي انطلاقاً من الإمارة، ويتجسد ذلك في انضمام 75 شركة فيتنامية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال أول تسعة أشهر من 2024، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات الفيتنامية النشطة المسجلة في عضوية الغرفة بنهاية سبتمبر من العام الجاري إلى 176 شركة".

ومن جهته، أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إطلاق مجلس الأعمال الفيتنامي يأتي انعكاساً للإرادة المشتركة بين الدولتين الصديقتين للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل، عبر توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وقال معاليه: "تعد فيتنام أكبر شريك تجاري غير نفطي لدولة الإمارات في منطقة آسيان، وتتمتع بقطاعات صناعية وزراعية متطورة ستساعد في الحفاظ على مسار النمو الإيجابي. كما يوفر اقتصادها القائم على التصدير فرصاً كبيرة للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة مثل الخدمات اللوجستية وإنتاج الأغذية والتكنولوجيا، في حين يقدم أيضًا سوقًا عالي الإمكانات للخدمات المالية والمهنية. وبالمثل، فإن بيئة الأعمال المحفزة للنمو في دولة الإمارات والاتصال العالمي بأهم الأسواق الدولية يتيح المجال أمام الشركات الفيتنامية للوصول إلى أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا."

ويأتي تنظيم منتدى الأعمال الإماراتي الفيتنامي في ظل تسجيل التجارة غير النفطية بين دبي وفيتنام نمواً على أساس سنوي بنسبة 12.2 % خلال 2023، حيث بلغت قيمتها العام الماضي 31.7 مليار درهم مقارنة بـ 28.2 مليار درهم في العام 2022 بحسب بيانات دائرة جمارك دبي.

وكانت غرفة دبي العالمية قد افتتحت في يوليو 2023، مكتبًا تمثيليًا في مدينة هوشي منه لتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال الفيتنامي. ويدعم المكتب الشركات من فيتنام التي تسعى إلى دخول دبي والتوسع دولياً من بوابة الإمارة، بالإضافة إلى ربط الشركات في كلا السوقين مع الشركاء والأطراف المعنية الموثوقين والمحتملين.

وفي وقت سابق من هذا العام، قادت غرفة دبي العالمية أيضًا بعثة تجارية ناجحة للغاية إلى مدينة هو شي منه، حيث قامت بتنسيق 180 اجتماع عمل ثنائي بين شركات دبي ونظرائها في فيتنام.

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