خلال ندوة إلكترونية افتراضية نظمتها شبكة الغرفة للاستدامة

دبي : في إطار جهودها لنشر وتعزيز الممارسات المسؤولة، وتأسيس أجندة للنشاطات المجتمعية التي تفيد القطاع الخاص، والتزاماً بتعزيز وعي الشركات بأهمية هذه الممارسات في نشاطاتهم، نظمت مجموعة عمل إدارة النفايات التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة مؤخراً ندوة إلكترونية بعنوان " الرسوم الجديدة للتخلص من النفايات وحلول إعادة التدوير لتقليل النفايات إلى مكب النفايات".

وهدفت الندوة الإلكترونية إلى التعريف برسوم بلدية دبي للتخلص من النفايات وإعادة تدويرها في الإمارة، وأفضل الممارسات المسؤولة والمستدامة في إدارة النفايات وإعادة تدويرها والحلول العملية لمختلف التحديات التي تواجه الشركات في تجميع وتخزين ونقل النفايات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والحلول الممكنة في فرز وفصل النفايات.

وتحدث خلال الندوة الإلكترونية مدراء ومسؤولون يمثلون أهم الشركات في الدولة حيث شملت القائمة كل من أنتونينو دي بيلين، مسؤول معالجة النفايات في بلدية دبي، وهابيندر سينغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "واي اي اس فول سيركل YES Full Circle"، ومادهوموهان ساريرام، الرئيس التنفيذي للابتكار في "دلسكو".

وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أهمية تنظيم هذه الندوة الافتراضية وكونها تعتبر منصة مثالية للشركات الأعضاء في مجموعة عمل إدارة النفايات لتبادل أفضل الممارسات ومعرفة الإرشادات التي وضعتها بلدية دبي، مضيفاً إلى أن الندوة سلطت الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي بين الموظفين لفصل نفاياتهم قبل التخلص منها في سلة المهملات الصحيحة كخطوة أولى نحو إعادة التدوير.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، وهي بمثابة نادٍ يجمع جميع الشركات المهتمة بمجال الممارسات الاجتماعية المسؤولة والمستدامة. وتعتبر شبكة غرفة دبي للاستدامة أداة فعالة لنشر أفضل الممارسات المستدامة، والخروج بحلول مستدامة لتحديات يواجهها القطاع الخاص فيما يتعلق بنشاطاته وعملياته وتأثيراتها على عمليات الشركات التشغيلية.

ويشكل مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004 المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات نظراً لدوره البارز في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال. ويقوم المركز بتشجيع أعضاء غرفة تجارة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز أداء مؤسساتهم وقدراتهم التنافسية.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

غرف دبي هي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح تدعم رؤية إمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتوفر سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة غرفة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.

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