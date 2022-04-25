خلال ندوة افتراضية نظمت تماشياً مع مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050

دبي _ نظمت مجموعة عمل إدارة البصمة الكربونية التابعة لشبكة غرفة دبي للاستدامة مؤخراً ندوة افتراضية تماشياً مع مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050 حول كيفية حساب وقياس وتبسيط جمع البيانات والإبلاغ عن انبعاثات الكربون، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال.

وهدفت الندوة الافتراضية إلى تسليط الضوء على المعايير المختلفة لحساب انبعاثات الكربون، ومعاملات انبعاث ثاني أكسيد الكربون، وأدوات حساب الكربون، والتبسيط والتحديات في جمع البيانات، وطرق تقدير البيانات، بالإضافة إلى أهمية ودور حساب انبعاثات الكربون في تحديد تأثير الأعمال على تغير المناخ.

وتحدث خلال الندوة الإلكترونية مدراء ومسؤولون يمثلون أهم الشركات في الدولة حيث شملت القائمة كل من نادية ابراهيم، مدير مساعد الاستشارات والاستدامة في شركة "فارنيك"، ووقار أحمد، محلل الاستدامة في شركة "فارنيك"، وفيكتور كريبي، مدير إدارة العمليات في شركة "لوريال الشرق الأوسط"، وغيوم أنريس، رئيس النقل في شركة "لوريال الشرق الأوسط"، حيث شاركوا الحضور تجاربهم العملية في حساب انبعاثات الكربون والإبلاغ عنها.

وأكد الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في غرفة دبي أن هذه الندوة الافتراضية هي منصة مثالية للشركات الأعضاء في مجموعة عمل شبكة غرفة دبي للاستدامة لتبادل أفضل الممارسات ومعرفة المبادئ التوجيهية لحسابات الكربون وإعداد التقارير، مضيفًا أن الندوة ركزت على الحاجة إلى زيادة الوعي بين الشركات حول جمع نقاط قوتها معًا لقياس وتقليل وإعداد التقارير عن البصمة الكربونية.

وتمثل شبكة غرفة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

ويشار إلى أن مركز أخلاقيات الأعمال تأسس في غرفة تجارة دبي في عام 2004، وبرز كأهم مركز يساهم في الترويج لأهمية مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم

المركز عدداً من الخبراء الذين يساعدون الشركات العاملة في دبي على تطبيق الممارسات المسؤولة التي من شأنها أن تعزز أداء الشركات وقدرتها التنافسية. ويوفر المركز البحوث والتدريب والتقييم بالإضافة إلى تنظيم بعض الفعاليات الهامة وتوفير الخدمات الاستشارية التي تعنى بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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