خلال ندوة نظمتها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال

دبي: نظمت مجموعة عمل إدارة البصمة الكربونية التابعة لشبكة غرفة تجارة دبي للاستدامة مؤخراً ندوة حول كيفية تقليل الشركات لانبعاثات الكربون والانتقال إلى صافي انبعاثات صفري، وذلك وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال.

وهدفت الندوة إلى تسليط الضوء على الأنشطة والأدوات والأساليب المختلفة التي يمكن اعتمادها لتقليل انبعاثات الكربون بما يتماشى مع مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050، وهي حملة وطنية تهدف إلى خفض الانبعاثات والحياد المناخي بحلول عام 2050، مما يجعل دولة الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

وأدار الندوة الدكتور تيم روجمانز، أستاذ مشارك في كلية الإدارة بجامعة زايد، حيث قام بتوجيه المشاركين من خلال محاكاة وتحليل بيانات ونتائج الشركات المشاركة في الجلسة. وكان من المتوقع أن تحقق غالبية الشركات التي شاركت في المحاكاة انخفاض بنسبة 50% في انبعاثات الكربون من خلال تخطيطها واقتراحاتها.

وأكد روجمانز إن المحاكاة تهدف إلى مساعدة الشركات على فهم التحديات والفوائد المرتبطة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مشيراً إلى أن استراتيجيات الحد من الكربون يمكن أن تساعد في تقليل التكاليف وزيادة الإيرادات، مضيفًا أن الشركات التي تستخدم الأدوات والأساليب الصحيحة يمكن أن تزيد من التأثير الإيجابي لخطط الحياد المناخي.

وتمثل شبكة غرفة تجارة دبي للاستدامة منصةً أساسيةً لمجتمع الأعمال لتبادل المعلومات والخبرات حول أفضل الممارسات في تطبيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

ويشار إلى أن مركز أخلاقيات الأعمال تأسس في غرفة تجارة دبي في عام 2004، وبرز كأهم مركز يساهم في الترويج لأهمية مسؤولية المؤسسات تجاه المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويضم

المركز عدداً من الخبراء الذين يساعدون الشركات العاملة في دبي على تطبيق الممارسات المسؤولة التي من شأنها أن تعزز أداء الشركات وقدرتها التنافسية. ويوفر المركز البحوث والتدريب والتقييم بالإضافة إلى تنظيم بعض الفعاليات الهامة وتوفير الخدمات الاستشارية التي تعنى بتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

بموجب مرسوم أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأسيس ثلاث غرف تحت مظلة غرف دبي، تستمر غرفة تجارة دبي التي تأسست في عام 1965، وتعتبر إحدى الغرف الثلاث، بممارسة مهامها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي، من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نمو الأعمال والترويج للإمارة كمركز أعمال عالمي.

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