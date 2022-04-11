الشركة اتخذت من دبي مركزاً استراتيجياً لعملياتها في المنطقة

شركة "J&T Middle East" استثمرت في غضون عام واحد منذ تأسيسها بالإمارة 30 مليون درهم وتمتلك 3 مستودعات في 3 مناطق حرة مختلفة بدبي

تركز المكاتب الخارجية للغرفة جهودها على استقطاب الشركات الواعدة التي بإمكانها دعم تطور الاقتصاد الرقمي لدبي والقطاعات الأخرى

دبي : بدعمٍ من غرفة تجارة دبي، توسعت شركة "J&T Express" الصينية المتخصصة بالخدمات والحلول اللوجستية" في عملياتها في دبي، باتخاذها الإمارة مركزاً استراتيجياً لها للتوسع إلى الأسواق الأخرى في المنطقة.

ومنذ تأسيس شركة "J&T Middle East" في دبي العام الماضي، نمت الشركة من مجرد 5 موظفين إلى 380 موظفاً، وتدير حالياً أسطولاً من 220 شاحنة توصيل، في حين بلغ إجمالي استثمارات الشركة حتى الآن في دبي 30 مليون درهم مع امتلاكها حالياً 3 مستودعات في 3 مناطق حرة مختلفة في دبي.

وجاء توسع الشركة في دبي في أن قام مكتب غرفة تجارة دبي التمثيلي الخارجي في مدينة شنزن الصينية بتسهيل دخول الشركة إلى سوق دبي، ومساعدتها بكافة المعلومات المطلوبة بخصوص فرص السوق والقوانين والتشريعات واختيار المنطقة الحرة الملائمة والتراخيص.

وتركز المكاتب الخارجية لغرفة تجارة دبي جهودها على استقطاب الشركات الواعدة التي بإمكانها دعم تطور الاقتصاد الرقمي لدبي والقطاعات الأخرى، بالإضافة إلى التعريف بفرص الأعمال في الأسواق الناشئة في أفريقيا وأوراسيا وأمريكا اللاتينية، وتسهيل استفادة أعضاء الغرفة منها.

#بياناتحكومية

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للمحررين:

غرف دبي هي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح تدعم رؤية إمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي، وتوفر سبل الدعم لكافة مكونات المنظومة الاقتصادية عبر حماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة والاستمرار في تطوير بيئة الأعمال عبر حلول الأعمال المبتكرة. وفي مارس 2021، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" إعادة هيكلة غرفة دبي، وتأسيس 3 غرف للإمارة وهي غرفة تجارة دبي وغرفة دبي العالمية وغرفة دبي للاقتصاد الرقمي، تمارس مهامها تحت مظلة غرف دبي.