نظمت ندوة افتراضية بمشاركة 200 شركة لدعم الحضور الرقمي وتعزيز مبيعات الشركات

لوتاه: يتمتع مجتمع الأعمال في دبي ببنية تحتية رقمية متطورة تجعل القطاع الخاص قادراً على مواكبة المتغيرات العديدة في شكل ومنظومة ممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسيته وحضوره الرقمي

الندوة تندرج ضمن جهود الغرفة لدعم نمو واستدامة الشركات المحلية

دبي: نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ندوة توعوية افتراضية بالتعاون مع منصة "نون"، وذلك لتعزيز وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية حول فوائد التواجد على الإنترنت، ودعم مبيعاتها عبر القنوات الإلكترونية.

ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن جهود الغرفة لدعم نمو واستدامة الشركات الوطنية، وتعريفها على أحدث وسائل التسويق والدعم من خلال تأسيس حضور وتواجد رقمي مميز لها يساعدها في مواجهة متغيرات بيئة العمل، وتغير سلوكيات المستهلك وتفضيله للخيارات الشرائية الرقمية.

وقدمت الندوة للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة التي بلغ عددها أكثر من 200 شركة، الخبرات والأدوات اللازمة لمساعدتها في تأسيس وترسيخ حضورها عبر الإنترنت بشكل فعال. كما سلطت الضوء على خدمات "نون" التي تساعد تجار التجزئة على تعزيز حضورهم الرقمي بسهولة وفعالية من حيث التكلفة.

وحول الندوة الإلكترونية ودعم قطاع الأعمال، أشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أن مجتمع الأعمال في دبي يتمتع ببنية تحتية رقمية متطورة تجعل القطاع الخاص قادراً على مواكبة المتغيرات العديدة في شكل ومنظومة ممارسة الأعمال، وتعزيز تنافسيته وحضوره الرقمي، معتبراً أن الفعاليات المختلفة التي تنظمها الغرفة تساعد هذه الشركات على وضع استراتيجيات متجددة تجعل الحضور الرقمي ركيزة أساسية في خطط النمو والنجاح.

وأصبح التواجد على الإنترنت في العصر الرقمي اليوم أمراً بالغ الأهمية لنمو الشركات واستدامتها، حيث تلتزم غرفة تجارة دبي بدعم هذا النمو، عبر التأكيد على أهمية التجارة الإلكترونية والحضور القوي عبر الإنترنت بالنسبة لتجار التجزئة في هذا العصر المترابط.

ويتمثل دور غرفة تجارة دبي في تحسين وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة، وبناء جسر للتواصل بين مجتمع الأعمال والهيئات الحكومية المعنية انطلاقاً من دورها المحوري في تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال بالإمارة.

وتعمل غرف دبي على إعداد عدد من البرامج مع شركاء مختلفين بهدف دعم نمو الشركات وتعزيز استدامتها من خلال التركيز على مجالات متنوعة مثل الأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية وسهولة الوصول لطرق الدفع الرقمية.

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