بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع ولاية كيرالا الهندية أطر التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وتنمية العمل المشترك في مجال التحكيم التجاري الدولي للمساهمة في تعزيز البيئة الاستثمارية والارتقاء بحجم التبادلات التجارية إلى مستويات تعكس الإمكانات التي تتمتع بها إمارة الشارقة وولاية كيرلا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع معالي بي. راجيف وزير الصناعة والقانون بولاية كيرالا الهندية، في مقر الغرفة، بحضور سعادة حليمة حميد العويس عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتور أحمد صالح العجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" التابع لغرفة الشارقة، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

مشاريع استثمارية مشتركة

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين إمارة الشارقة وولاية كيرالا في مجالات الاقتصاد، والصناعة، والسياحة، إلى جانب أهمية تعزيز الاستفادة من الشراكات والاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين الإمارات والهند، لتنمية التبادل التجاري ودعم التعاون في القطاعات ذات الأولوية، كما بحث الجانبان سبل تكثيف اللقاءات بين المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين لتبادل الخبرات والمعرفة والتنسيق لعرض مختلف مجالات التعاون بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على مجتمعي الأعمال لدى البلدين، وقدم معالي بي. راجيف دعوة لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة وأعضاء الغرفة لحضور قمة الاستثمار العالمية في كيرالا المزمع عقدها خلال الفترة من 21 – 22 فبراير 2025 في مركز المؤتمرات الدولي لولو بولجاتي.

فرص اقتصادية واعدة

وأشاد سعادة عبد الله سلطان العويس بالعلاقات المتنامية بين الإمارات وجمهورية الهند، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على المساهمة في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين، ولا سيما في ضوء الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع الإمارات بالهند التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري عالمي للهند، حيث بلغت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال أول 10 أشهر من عام 2024 ما قيمته 53.8 مليار دولار بنسبة نمو 22.6% مقارنةً مع الفترة ذاتها من عام 2023، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة وولاية كيرلا تتمتعان بالعديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة، ويشكل اللقاء فرصة مهمة لتوحيد الجهود نحو تطوير التعاون والتنسيق لتنمية آفاق العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال والاستفادة من الفعاليات المشتركة التي ينظمها الجانبين للتعريف بمزايا الاستثمار في البلدين والتي من أبرزها معرض "اكتشف كيرلا"، الذي يحتضنه مركز إكسبو الشارقة ويعد من أكبر المهرجانات التجارية الهندية في الشرق الأوسط.

تشريعات داعمة للنمو الاقتصادي

وتم خلال اللقاء استعرض أبرز القوانين والتشريعات الداعمة والمحفزة للنمو الاقتصادي في إمارة الشارقة وولاية كيرلا، وما يمتلكه الجانبان من بنى تشريعية متطورة تسهم في جذب تدفق الاستثمار الأجنبي والتشجيع على تأسيس الأعمال والاستثمار في كافـة القطاعات الاقتصادية والأنشطة، كما سلطت غرفة الشارقة الضوء على جهود مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي "تحكيم" على صعيد نشر ثقافة التحكيم بين القانونيين والمهنيين ورجال الأعمال على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وحل وتسوية المنازعات التجارية وعقد الندوات والدورات التدريبية والمؤتمرات الدولية الخاصة بالنزاعات التجارية.

-انتهى-

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