استعراض مخرجات ونتائج ملتقى أعمال الشارقة-كوت ديفوار

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد دبلوماسي من جمهورية كوت ديفوار سبل تطوير التعاون المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز مجالات العمل المشترك والتنسيق المتكامل الذي يهدف إلى تنظيم الزيارات والوفود التجارية والتعريف بالمجالات الواعدة التي تستقطب فعاليات القطاع الخاص وتعزز فرص الاستثمار المشترك وتفتح آفاق جديدة من الشراكات لدى مجتمعي الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سعادة فاكابا ديابي سفير جمهورية كوت ديفوار لدى الدولة، في مقر الغرفة بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ملتقى أعمال الشارقة-كوت ديفوار

وتم خلال اللقاء استعراض مخرجات ملتقى أعمال الشارقة-كوت ديفوار الذي استضافته الغرفة مؤخراً، وأهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتنمية التعاون المتبادل بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب دور مذكرة تفاهم التي تم توقيعها بين غرفة الشارقة وغرفة تجارة كوت ديفوار ودورها في تعزيز العلاقات التجارية وتسهيل تبادل فرص الأعمال بالإضافة إلى التعاون وتنسيق المشاركة في المعارض التجارية والمؤتمرات والملتقيات التي تعزز جهود الترويج للفرص الاستثمارية.

استشراف الفرص المستقبلية

ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس بالوفد الزائر، مشيداً بالعلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية كوت ديفوار والتي تشهد نمواً ملحوظاً وخاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يتيح المجال لدى الجانبين لوضع خطط العمل واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق بين الشارقة وجمهورية كوت ديفوار التي تعتبر من أهم دول غرب إفريقيا، حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز ومناخ استثماري نشط وبنية تحتية جيدة، ونمو اقتصادي متصاعد، مشيراً إلى الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها الشارقة من خلال الإضاءة على بيئة أعمالها الجاذبة حيث تعتبر الإمارة محط اهتمام المستثمرين والاستثمارات الأجنبية لسهولة ممارسة الأعمال وتمتعها بالمناخ الاستثماري الملائم، مستعرضاً الخدمات المبتكرة والتسهيلات التي تقدمها غرفة الشارقة للمستثمرين ومجتمع الأعمال والقطاع الخاص بصفه عامة بغرض تطوير أنشطتهم الاقتصادية وتنمية استثماراتهم وإيجاد بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار أعمالهم.

تعزيز التبادل التجاري

من جانبه أثنى وفد جمهورية كوت ديفوار على حسن ومتانة العلاقات القائمة بين البلدين، معرباً عن اهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع إمارة الشارقة في كافة المجالات لا سيما الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، معربين عن شكرهم لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ولجهودها في خدمة مجتمع الأعمال ولما أبدته من حرص على تعزيز علاقات التعاون مع مجتمع الأعمال في كوت ديفوار من خلال عقد ملتقيات الأعمال والتي من أبرزها ملتقى أعمال الشارقة-كوت ديفوار الذي استهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة على وجه الخصوص واستكشاف فرص استثمارية مجدية وواعدة لمجتمع الأعمال والمستثمرين في كلا الجانبين.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الدروع التذكارية، كما تجول وفد سفارة جمهورية كوت ديفوار في المعرض الدائم بالغرفة، حيث أشادوا بدوره المهم في الترويج للمنتجات المحلية التي تعكس تميز إمارة الشارقة على المستوى الصناعي وريادتها في هذا المجال.

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