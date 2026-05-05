التعاون يستهدف تطوير بيئة الأعمال في القطاعات ذات الأولوية الوطنية

أبوظبي: وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وصندوق الإمارات للنمو، مذكرة تفاهم تهدف إلى فتح آفاق تعاون مشترك لدعم منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة العاملة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يخدم مساعي تنويع الاقتصاد الوطني، ويعزز تنافسية المشاريع الإماراتية في القطاعات الإنتاجية والصناعية والاستثمارية.

وتم توقيع المذكرة بحضور سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة نجلاء المدفع، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لصندوق الإمارات للنمو، ووقعها كل من سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وسعادة خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين من الجانبين، وذلك خلال مشاركة الغرفة في فعاليات معرض "اصنع في الإمارات 2026" في نسخته الخامسة، الذي تحتضنه أبوظبي خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

محاور التعاون

تضمنت مذكرة التفاهم أربعة محاور رئيسية للتعاون تشمل استكشاف الفرص المتبادلة، وتعزيز الدعم المقدم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة العاملة في إمارة الشارقة، بما ينعكس إيجاباً على منظومة ريادة الأعمال في الدولة، إلى جانب تبادل المعلومات والتنسيق للوصول إلى الشركات والمشاريع المؤهلة للحصول على الدعم، واستفادة الشركات المنضوية تحت مظلّة غرفة الشارقة من فرص التمويل والاستثمار التي يطرحها صندوق الإمارات للنمو.

شراكة استراتيجية

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي أن توقيع المذكرة ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لغرفة الشارقة في تطوير بيئة الأعمال، ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الشراكة مع صندوق الإمارات للنمو تمثّل إضافة نوعية إلى منظومة الخدمات والحلول التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال في الإمارة، كونها تفتح أمامهم قنوات تمويل وتطوير جديدة، وتُسهم في تجسير الفجوة بين رواد الأعمال ومصادر الاستثمار الوطنية. وأضاف أن غرفة الشارقة تعمل وفق رؤية القيادة الحكيمة لبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية والاستثمارية الوطنية بما يعزز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع، ويمكنها من الانخراط في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

التزام بالدور الوطني

من جهته، أعرب سعادة خليفة الهاجري، الرئيس التنفيذي لصندوق الإمارات للنمو، عن اعتزازه بالشراكة مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مؤكداً أنها تجسد التزام الصندوق بدوره الوطني في دعم تنويع الاقتصاد الإماراتي، عبر الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات ذات الأولوية الوطنية.

وأضاف أن مذكرة التفاهم مع غرفة الشارقة تفتح نافذة واسعة على مجتمع أعمال متنوع في إمارة الشارقة، التي تحتضن قاعدة صناعية وتجارية متقدمة وعدداً متنامياً من المشاريع الواعدة في قطاعات واعدة، ومن خلال التعاون المشترك بين الصندوق والغرفة يمكن تقديم الحلول الاستثمارية المناسبة لتسريع نمو الشركات وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية".

ويأتي توقيع المذكرة في ظل زخم اقتصادي وطني تشهده دولة الإمارات، ضمن جهود محلية واتحادية لتطوير الصناعة الوطنية بما يتماشى مع تعزيز المرونة ودعم ريادة الأعمال وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعد ركيزة أساسية في رؤية "نحن الإمارات 2031" ومستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة، وفي ظل سعي غرفة الشارقة لزيادة التعاون والتنسيق مع المؤسسات المالية والاستثمارية الرائدة في الدولة، بما يعزز من دور الغرفة في خدمة مجتمع الأعمال، ويسهم في تنمية بيئة استثمارية وطنية أكثر تكاملاً وتنافسية.

