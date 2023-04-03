ناقشوا عددا من المشروعات التي تعزز توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي

الشارقة: بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع شركة اتصالات للخدمات القابضة، آليات التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل الاستفادة من الحلول التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقدمها الشركة لمواصلة تطوير البيئة الرقمية لغرفة الشارقة، لتكون داعما رئيسا في تطوير أفضل الخدمات الرقمية ودعم ازدهار أعمال أعضاء الغرفة ومجتمع الأعمال في الإمارة.

وجرى ذلك خلال اللقاء الذي تم في مقر الغرفة وجمع سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة معمر الرخيمي الرئيس التنفيذي لاتصالات، بحضور عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث ناقشوا آلية التعاون لمجموعة من المشاريع التطويرية المشتركة التي تعزز توجهات الدولة نحو الاقتصاد الرقمي، فضلا عن التعرف على الامتيازات التي تمنحها شركة اتصالات وجهودها في خدمة مجتمع الأعمال، من خلال الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها.

دعم التنويع الاقتصادي

ورحب سعادة محمد أحمد أمين العوضي، بالوفد الزائر، مؤكدا أهمية الاقتصاد الرقمي، ودوره الكبير في دعم خطط التنويع الاقتصادي في الدولة، لذلك فإن الاجتماع التنسيقي بين الغرفة وشركة اتصالات للخدمات القابضة سيكون له آثار إيجابية من شأنها التعاون لتطوير برامج ومبادرات تعزز منظومة الغرفة الرقمية والخدمات التي تقدمها لصالح مجتمع الأعمال المحلي، بما يواكب الرؤى والتوجهات المستقبلية للقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، والقائمة على ترسيخ موقع الدولة مركزا عالميا للاقتصاد الرقمي، ومنصة للابتكار وتعزيز الاقتصاد الوطني.

أنظمة عالية الكفاءة

وأكد العوضي، حرص الغرفة الدائم على تطوير بنيتها التحتية التكنولوجية من خلال تبني أنظمة عالية الكفاءة والجودة وتقديم أرقى الخدمات لمتعامليها في مختلف الظروف وبما ينعكس إيجابا على تعزيز المناخ الاستثماري في الشارقة وحماية مصالح مجتمع الأعمال وتسهيل إجراءاتهم وتبسيطها وصولا الى الارتقاء ببيئة الأعمال في الإمارة وجذب المستثمرين وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وفي ختام اللقاء قدم سعادة محمد أحمد أمين العوضي درعا تذكاريا للوفد الزائر، الذين أكدوا أن هذا اللقاء سيشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون والعمل المشترك بما يعزز العلاقة القائمة مع غرفة الشارقة في إطار حرص "اتصالات القابضة" على دعم جهود القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التنمية الشاملة وتوفير كل وسائل الدعم والتقنية والفنية لتحقيق تلك التوجهات.

#بياناتحكومية

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