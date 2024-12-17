بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة سبل توسيع آفاق التعاون في القطاع الصناعي مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، أحد أكبر وأقدم منظمات الأعمال في الهند، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لغرفة الشارقة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأسواق الواعدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة الشارقة مع وفد من اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، وحضره علي الجاري مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وهبة المرزوقي رئيس قسم مجالس الأعمال واللجان المشتركة بالغرفة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون في القطاع الصناعي، وتبادل الخبرات والمعرفة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة.

وسلطت غرفة الشارقة الضوء على الخدمات التي تقدمها للمستثمرين، والتي تشمل توفير المعلومات والدعم اللازم لتأسيس الأعمال، وتسهيل الوصول إلى الأسواق المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات والملتقيات التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائه في الهند.

مركز صناعي مهم

وأكدت غرفة الشارقة حرصها على توسيع وتعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال في الهند، وخاصة في القطاع الصناعي، في إطار الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع الذي يشهد نمواً متسارعاً في إمارة الشارقة، حيث تحتضن الشارقة نحو 35% من المصانع الموجودة في دولة الإمارات، مما يجعلها مركزاً صناعياً مهماً على مستوى الدولة، وتُعد الهند شريكاً تجارياً واستثمارياً مهماً لدولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص.

وأشارت غرفة الشارقة إلى ما تتمتع به الإمارة من فرص واعدة في المجال الصناعي، وما توفره مختلف الجهات المعنية بالاستثمار في الشارقة من بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للمستثمرين الهنود، من خلال التسهيلات والدعم اللازم، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وتحقيق المنفعة المتبادلة.

فرص استثمارية واعدة

واستعرض اللقاء أحدث الأرقام والمؤشرات المتعلقة بقطاع الصناعة في إمارة الشارقة، ومنها تسجيل الإمارة نحو 18.9 مليون دولار من النفقات الرأسمالية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التصنيع في العام الماضي 2023، في مؤشر يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في الإمكانات والفرص الواعدة التي توفرها الإمارة، كما يعد القطاع الصناعي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة، حيث تبلغ نسبته 16.7% مؤكدًا دوره الاستراتيجي في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالإمارة.

تعزيز الشراكة بين الشارقة والهند

من جانبه عبر الوفد الهندي عن أهمية التواصل والتعاون بين غرفة تجارة وصناعة الشارقة واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، كخطوة مهمة تضاف إلى مجمل الجهود الهادفة إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مجتمعي الأعمال ورجال الصناعة في الشارقة والهند لتنمية القطاع الصناعي، من خلال تبادل الخبرات وتشجيع المشاريع المشتركة بما يحقق المنفعة المتبادلة ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.

يُشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الهند، وتشجيع الاستثمارات في المجال الصناعي، من خلال تنظيم البعثات التجارية إلى مختلف المدن الهندية، وأسهمت أحدث بعثات الغرفة إلى الهند في شهر مايو الماضي في تعريف رجال الصناعة في الهند على التطور الكبير الذي تشهده البنية التحتية والخدمات اللوجستية في إمارة الشارقة، وما تقدمه من تسهيلات وعوامل مساعدة على ازدهار القطاع الصناعي.

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