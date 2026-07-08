خدمات إلكترونية متكاملة تعزز التواصل مع القطاعات التجارية والصناعية والمهنية في إمارة الشارقة.

منصة رقمية تسهّل الوصول إلى المبادرات الاقتصادية ودليل الأعمال والبيانات المفتوحة والمحتوى المعرفي والإعلامي.

سعادة العوضي: تطوير الموقع الإلكتروني يأتي انسجاماً مع رؤية غرفة الشارقة في بناء بيئة أعمال مرنة ومتصلة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.

الشامسي: الموقع الجديد يواكب تطلعات مجتمع الأعمال من خلال تجربة رقمية أكثر سهولة وكفاءة، تتيح الوصول السريع إلى الخدمات والمعلومات.

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الشارقة موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يوفر منصة رقمية متكاملة تتيح للأعضاء ومجتمع الأعمال والمتعاملين الوصول بسهولة إلى الخدمات الإلكترونية والمبادرات والبيانات الاقتصادية من خلال تجربة رقمية متطورة، بما يعزز الحضور الرقمي للغرفة ويرتقي بجودة خدماتها.

ويقدم الموقع تجربة رقمية شاملة تجمع الخدمات الأساسية للغرفة ومبادراتها ومؤسساتها التابعة ومحتواها المعرفي والإعلامي ضمن منصة موحدة، مع تنظيم المعلومات وفق مسارات واضحة تساعد المستخدمين على الوصول إلى الخدمات والبيانات والفرص المتاحة، بما يلبي احتياجات المستثمرين ورواد الأعمال والمنشآت الاقتصادية وأعضاء الغرفة.

منظومة خدمات رقمية متكاملة

ويتضمن الموقع الإلكتروني للغرفة، بتصميمه الجديد منظومة متكاملة من الخدمات الرقمية الموجهة إلى الأعضاء والمنشآت الاقتصادية والمستثمرين، تشمل العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات والتحقق من الوثائق وحاسبة الرسوم والخدمات القانونية وحجز القاعات، بما يسهّل إنجاز المعاملات والوصول إلى المعلومات والمتطلبات المرتبطة بكل خدمة بكفاءة ووضوح.

ويضم الموقع أقساماً للتعريف بمبادرات الغرفة وبرامجها الداعمة للقطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، من بينها "مركز الشارقة لتنمية الصادرات"، ومركز "تجارة 101"، ومجالس الأعمال، ومجموعات العمل القطاعية، و"جائزة الشارقة للتميز"، بما يتيح للمتعاملين التعرف إلى البرامج والفرص والمبادرات الموجهة إلى مختلف قطاعات مجتمع الأعمال.

منصة معرفية متكاملة

ويحتضن الموقع الإلكتروني للغرفة قسماً للمؤسسات التابعة لها، يشمل مركز "إكسبو الشارقة" و"مركز الشارقة للتحكيم الدولي"، بما يتيح للمتعاملين التعرف إلى أدوارهما وخدماتهما وإسهاماتهما في دعم الفعاليات الاقتصادية والتجارية وتوفير الحلول المتخصصة لأعضاء الغرفة وللمستثمرين.

كما يوفر قسم "مركز المعرفة" محتوى متنوعاً يشمل مذكرات التفاهم والاتفاقيات الدولية، والبيانات المفتوحة، والشركاء، ودليل الأعمال، بما يسهل الوصول إلى المعلومات التي تساعد على التعرف إلى القطاعات الاقتصادية في الإمارة.

ويدعم "دليل الأعمال" عمليات البحث عن المنشآت والأنشطة الاقتصادية، لتمكين التواصل بين الشركات ويسهم في التعرف إلى المنشآت العاملة في مختلف القطاعات، فيما يسهم قسم "البيانات المفتوحة" في إتاحة المعلومات وترسيخ مبادئ الشفافية والمعرفة الاقتصادية.

ويتيح الموقع كذلك قسماً متكاملاً للفعاليات والدعوات، يوفر للأعضاء ومجتمع الأعمال نافذة موحدة للاطلاع على المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية والبعثات التجارية، إلى جانب الدعوات المحلية والدولية للمشاركة في الفعاليات المتخصصة، بما يعزز فرص التواصل وبناء الشراكات واستكشاف الأسواق الجديدة.

منظومة متكاملة

وبهذه المناسبة، أكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن تطوير الموقع الإلكتروني يأتي ضمن منظومة متكاملة تستهدف تحسين تجربة المتعاملين والقطاع الخاص وأعضاء الغرفة، وتعزيز كفاءة قنوات التواصل والخدمات، وتوظيف البيانات والمعلومات الاقتصادية في دعم اتخاذ القرار ورفع تنافسية منشآت القطاع الخاص وقدرتها على النمو والوصول إلى الفرص والأسواق الجديدة.

وأوضح سعادته أن تطوير الحضور الرقمي للغرفة يأتي انسجاماً مع رؤيتها في بناء بيئة أعمال مرنة ومتصلة وقادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية والتقنية المتسارعة، إذ تتيح المنصة توسيع نطاق الاستفادة من خدمات الغرفة، وضمان التفاعل مع القطاع الخاص، والاستجابة بصورة أكثر فاعلية لاحتياجات المنشآت بمختلف أحجامها وقطاعاتها، بما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة ويرسخ مكانة الشارقة مركزاً تنافسياً للأعمال والاستثمار.

من جانبه، أكد عبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن تطوير الموقع ركز على تبسيط رحلة المستخدم الرقمية، وتسريع الوصول إلى الخدمات والمعلومات، وتحسين تنظيم المحتوى عبر مختلف التبويبات، بما يتيح تجربة رقمية أكثر سهولة ووضوحاً.

وأشار إلى أن الموقع يوفر قنوات إلكترونية وأدوات تفاعلية تساعد الأعضاء والمتعاملين على إنجاز معاملاتهم، والتحقق من الوثائق، والتعرف إلى متطلبات الخدمات ورسومها، وإبداء ملاحظاتهم وقياس مستوى رضاهم، بما يدعم النمو المستمر للقنوات الرقمية ورفع كفاءة استخدامها.

الترويج للمقومات الاستثمارية للشارقة

ويضم الموقع مركزاً إعلامياً يشمل أخبار الغرفة وفعالياتها وإصداراتها ومعارض الصور والفيديو، بما يتيح الاطلاع على أنشطتها وبرامجها ومشاركاتها المحلية والدولية، ويعزز التعريف بدورها في خدمة أعضائها والترويج للمقومات الاستثمارية في إمارة الشارقة.

كما تتضمن التبويبات الفرعية أدوات تفاعلية ثابتة تشمل "يهمنا رأيك"، و"استبيان رضا المتعاملين"، و"مقياس السعادة"، بهدف قياس رضا المستخدمين وجمع ملاحظاتهم وتطوير المحتوى والخدمات الرقمية وفق احتياجاتهم.

وأوضحت الغرفة أن موقعها الإلكتروني بتصميمه الجديد يكفل سهولة الوصول إلى الخدمات والمعلومات والمبادرات ضمن منصة موحدة تخدم الأعضاء ورواد الأعمال والمنشآت والمصدرين والباحثين والشركاء، بما يرسخ دور الغرفة بوصفها منصة لتمكين مجتمع الأعمال، ويعزز مكانة الشارقة مركزاً رائداً للاستثمار والأعمال.

ويمكن الوصول إلى الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة وصناعة الشارقة من خلال الرابط التالي:

https://www.sharjah.gov.ae/

لمزيد من الاستفسارات والتفاصيل يرجى التواصل مع:

علي الجندي

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

ali@misbar-me.com

أحمد الدويري

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

ahmad.aldwairi@misbar-me.com

-انتهى-

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