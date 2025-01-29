استعرضت "المستقبل العقاري في إمارة الشارقة"

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن إطلاق مبادرة بصمة الأعمال وذلك خلال فعاليات معرض الشارقة العقاري ايكرس، الذي نظمته غرفة الشارقة بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 22 حتى 25 يناير الجاري، وتهدف المبادرة التي تتمثل بسلسلة بودكاست إلى تسليط الضوء على أهمية إمارة الشارقة كوجهة استراتيجية رائدة لإدارة الأعمال والاستثمار في المنطقة.

دعم قطاع الأعمال

ويستضيف البودكاست الذي سيتم نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي لغرفة الشارقة عدد من ممثلي الشركات ورواد الأعمال المحليين والدوليين الذين يشاركون تجاربهم الناجحة في إمارة الشارقة، حيث يناقش مجموعة من القضايا الاقتصادية من ضمنها سبل استفادة الشركات من بيئة الأعمال النموذجية التي توفرها الشارقة، بما في ذلك فرص الاستثمار النوعية والتسهيلات الحكومية، إلى جانب الجهود التي تبذلها غرفة الشارقة في دعم قطاع الأعمال في الإمارة وتطوير المبادرات التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

المستقبل العقاري في الشارقة

وتناولت أولى حلقات البودكاست التي تم بثها خلال فعاليات معرض "ايكرس" وشهدت استضافة خليفة بن حارب المهيري، مدير عام شركة الراسخون للعقارات، موضوع "المستقبل العقاري في إمارة الشارقة"، حيث قدم المهيري رؤية شاملة عن الواقع التنموي لقطاع العقارات في الإمارة، كما تم مناقشة الفرص المتاحة للمستثمرين والشركات الراغبة في التوسع داخل هذا القطاع الحيوي، وركزت الحلقة على كيفية استفادة الشركات من البيئة الاستثمارية المثالية التي توفرها الشارقة، وما تقدمه من تسهيلات تشريعية وحوافز لتحفيز الاستثمار العقاري، كما تم تسليط الضوء على مشاريع التطوير العقاري الكبرى التي يتم تنفيذها في الإمارة، والتي تسهم في تعزيز جاذبية الشارقة كمركز استثماري واعد في مجال العقارات على المستوى المحلي والدولي.

منصة مبتكرة

وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن غرفة الشارقة تولي أهمية كبيرة للابتكار في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وممثلي القطاع الخاص وتعريف الشركات والمستثمرين بالفرص الاستراتيجية التي توفرها الإمارة، مشيرة إلى أن مبادرة "بصمة الأعمال" تشكل منصة حوارية تهدف إلى تسليط الضوء على مقومات البيئة الاستثمارية الجاذبة في إمارة الشارقة واقتصادها المتنوع والفرص والمزايا الاستثمارية التي توفرها للشركات ورجال الأعمال في عدد من القطاعات الاستراتيجية وذلك في إطار استراتيجية غرفة الشارقة الرامية إلى الترويج للإمارة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم.

وأشارت الدكتورة فاطمة خليفة المقرب إلى أن البودكاست يشكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار، والتعرف على مرئيات ومقترحات القطاع الخاص ورواد الأعمال تعزيزاً لجهود غرفة الشارقة المستمرة في تيسير بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من النمو والابتكار، مؤكدة حرص غرفة الشارقة على أن تكون الشارقة الخيار الأول للمستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل القطاع العقاري الذي يشهد تطورًا ملحوظًا.

لقاءات مستقبلية مع رواد وقادة الأعمال

"تتضمن سلسلة بودكاست "بصمة الأعمال" في حلقاتها المستقبلية لقاءات مع عدد من رواد وقادة الأعمال في قطاعات اقتصادية واعدة، حيث ستستعرض آية عيسى من مجموعة IPT للنفط والغاز وتوزيع الزيوت تجربة المجموعة الناجحة في التواصل مع أكثر من 250 شركة عالمية من خلال الشارقة، كما سيشارك ساتيش فاسو، كبير منشئي قيمة العملاء في AHB، رؤيته حول مكانة إمارة الشارقة كبيئة نموذجية للفرص والأعمال، أما محمد العيتاني، الرئيس التنفيذي لمصنع أفكو للزيوت والدهون، فسيكشف عن رحلته التي بدأت من الشارقة وصولًا إلى امتلاك 95 مصنعًا حول العالم، في حين يتحدث الدكتور غانم الهاجري، مدير عام نمار الإمارات، عن كيفية منافسة الشركات الإماراتية في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي في السوق العالمي، كما سيشارك بدر محمد صعب، الرئيس التنفيذي لشركة بدر الإمارات، قصة انتقاله من شغفه بـ "الكشافة" إلى قمة مبيعات شركته، مما يعكس النمو والتطور الذي تحقق بفضل بيئة الأعمال الداعمة التي توفرها الشارقة.

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