تواصل استقبال طلبات المشاركة حتى نهاية نوفمبر 2023

الشارقة، دعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منشآت القطاع الخاص الخليجية إلى المشاركة في جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، إحدى فئات جائزة الشارقة للتميز لعام 2023، التي تنظمها الغرفة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ضمن جهودها في تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتبني أفضل الممارسات في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.

وحثت غرفة الشارقة كافة منشآت القطاع الخاص من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودولة الإمارات إلى المشاركة في الجائزة، مؤكدة أن الجائزة تهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص الخليجية على توظيف أكبر عدد ممكن من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وإيجاد بيئة تنافسية في زيادة عدد الموظفين الخليجيين بين المنشآت ضمن بنود السوق الخليجية المشتركة، والاستفادة من خبرات وخدمات الاستشاريين بما فيهم المتقاعدين في عمليات التوظيف والتوطين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على إدراج هذا التكريم ضمن المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.

دعم جهود التوطين

وأكدت ندى الهاجري، المنسق العام لجائزة الشارقة للتميز أن جائزة الشارقة للتوطين الخليجية تأتي في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها غرفة تجارة وصناعة الشارقة على صعيد المساهمة في تنمية مجتمعات الأعمال الخليجية ونشر ثقافة الجودة والتميز ودعم جهود التوطين والاستثمار في رأس المال البشري الخليجي وتفعيل الدور المحوري للموارد البشرية في سوق العمل في دول الخليج والارتقاء بقدراتها التنافسية باعتبارها محور التنمية وهدفه الأساسي في دولة الإمارات ومختلف دول مجلس التعاون وثروتها الواعدة، مشيرة إلى أهمية الجائزة في تسليط الضوء على دور القطاع الخاص ممثلاً في أعضاء الغرف الخليجية في توطين أكبر عدد ممكن في المنشآت الخليجية، وإتاحة المجال لها للاستفادة من الكفاءات والمهارات والموارد البشرية الوطنية في تحقيق نجاحاتها، وتعزيز أدائها المؤسسي.

شروط المشاركة

وأشارت ندى الهاجري إلى أن الغرفة تلقت العديد من طلبات التسجيل منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل في الجائزة، داعية كافة منشآت القطاع الخاص من دول مجلس التعاون الخليجي ودولة الإمارات إلى اغتنام الفرصة والتسجيل بالجائزة التي تواصل استقبال طلبات الترشح حتى نهاية شهر نوفمبر 2023، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.shjseen.ae، مشيرة إلى شروط المشاركة في الجائزة وهي أن تكون المنشأة في مجال العمل لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ومسجلة في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك سجل تجاري في وزارة التجارة في الدولة، ومسجلة لدى الغرفة الوطنية والتأمينات الاجتماعية حسب النظام المتبع، منوهة إلى أنه تم اعتماد اللغتين العربية والانجليزية لإعداد الملف النهائي لكافة فئات الجائزة، كما تم تخصيص الرقم 065938703 لأية استفسارات إضافية عن كيفية المشاركة.

وتسعى جائزة الشارقة للتميز، إلى نشر ثقافة الجودة بين المنشآت الاقتصادية، وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في إرساء معايير الأداء المتميز، كما تضم 8 فئات تنقسم إلى (جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز الخليجية، وجائزة الشارقة للتميز، وجائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال، وجائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، وجائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال ذوي الإعاقة).

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