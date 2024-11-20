بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لها، مع غرفة تجارة كوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنفيذ البرامج التدريبية المشتركة المتخصصة في التدريب الفني والإداري لإعداد قيادات الأعمال وفق منظور مهارات التجارة والأعمال الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال مريم سيف الشامسي مساعد مدير عام غرفة الشارقة لقطاع الخدمات المساندة، لوفد غرفة تجارة كوريا الجنوبية برئاسة كينيث جانججاي بارك مدير العلاقات الدولية في غرفة تجارة كوريا الجنوبية، وبحضور أمل عبد الله آل علي، مدير مركز الشارقة للتدريب والتطوير، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

تعزيز المهارات القيادية

وتم خلال اللقاء مناقشة الفرص المتاحة لتوسيع نطاق التعاون بين الشارقة وكوريا الجنوبية في مجالات التدريب المهني، وتعزيز المهارات القيادية في بيئة الأعمال العالمية، كما تم التطرق إلى أهمية تنظيم برامج تدريبية مشتركة لدعم رواد الأعمال، بما يساعد على تحسين مهاراتهم وتعزيز فرص نجاحهم في الأسواق العالمية، فيما قدمت غرفة الشارقة عرضاً لأهم البرامج المبتكرة التي أطلقتها بهدف تطوير مهارات الكوادر البشرية ومن أبرزها برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال.

دعم نمو قطاع الأعمال

ورحبت مريم سيف الشامسي بالوفد الزائر، مؤكدةً عمق العلاقات التي تجمع إمارة الشارقة بسيؤول، ومعربة عن أملها في أن تحقق هذه الزيارة أهدافها في تطوير آليات التواصل والتعاون بين غرفة الشارقة ونظيرتها الكورية الجنوبية في مجال التدريب والتطوير المهني، وتحقيق الاستفادة المرجوة من الخبرات والإمكانيات المتاحة لدى الجانبين للارتقاء بجودة البرامج التدريبية التي يقدمانها، وتطبيق أفضل الممارسات العلمية والعملية في تنمية الكوادر البشرية وتنظيم برامج ودورات تدريبية مشتركة بهدف دعم نمو قطاع الأعمال، ورفد سوق العمل بكوادر مؤهلة قادرة على مواكبة متطلبات النمو الاقتصادي، مشيراة إلى أن غرفة الشارقة تحرص عبر مركز الشارقة للتدريب والتطوير على تقديم برامج تدريبية يتم تطويرها بشكل مستمر بالتعاون مع عدد من الجهات الأكاديمية لوضع مساقات تدريبية متطورة تحقق الأهداف المرجوة، وتواكب التطلعات وكل ما هو جديد ومستحدث في مجالات التدريب والتأهيل.

تعزيز الشراكات الدولية

من جانبها أشارت أمل عبد الله آل علي، إلى أن اللقاء شكل منصة مهمة نحو تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في تطوير برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات السوق العالمية، وتساهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية إلى جانب تأهيل قيادات الأعمال في مختلف القطاعات، مؤكدة حرص مركز الشارقة للتدريب والتطوير إلى تعزيز الشراكات الدولية مع الغرف التجارية والمؤسسات التدريبية العالمية بهدف توفير برامج تدريبية متطورة ترتقي بمستوى الأداء المهني، وتساهم في تنمية وتطوير الموارد البشرية ونشر ثقافة الجودة المؤسسية وفقًا لأفضل الخبرات وبناء القدرات المؤهلة التي تتمكن من اتخاذ القرارات السليمة في مختلف الأطر المؤسسية.

يذكر أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بمركز الشارقة للتدريب والتطوير التابع لها، أطلقت مؤخراً الدورة الثانية من برنامج القيادة الاستراتيجية للأعمال 2024-2025 تحت عنوان "ابدأ مسارك القيادي الناجح"، والذي يأتي بالتعاون مع مدرسة غرناطة للأعمال بغرفة غرناطة الإسبانية، ويهدف إلى تطوير قادة المستقبل بمنهجية متقدمة.

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