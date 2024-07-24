الشارقة، زار وفد من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، غرفة التجارة والصناعة لتونس وعدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية في الجمهورية التونسية، حيث تم مناقشة سبل تعزيز العمل المشترك في مجالات وقطاعات اقتصادية رئيسية ومستقبلية، وتنمية مجالات التعاون بين فعاليات القطاع الخاص في البلدين، ومدى إمكانية مشاركة القطاع العقاري من مطورين عقاريين وشركات عقارية تونسية في النسخة المقبلة من معرض الشارقة العقاري "إيكرس".

وبحث وفد غرفة الشارقة الذي ضم إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وسلطان عبد الله آل علي رئيس قسم خدمة المستثمرين في غرفة الشارقة، مع سعادة محمد منصف بن جمعة رئيس غرفة التجارة والصناعة لتونس وعدد من المسؤولين، مدى إمكانية التعاون بين الجانبين في تبادل المعلومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية وأجندة الفعاليات والمعارض التي تنظم في الشارقة وتونس، كما التقى الوفد مع طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حيث تبادل الجانبان الآراء والمقترحات حول أفضل الممارسات المعتمدة في مجال دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وضرورة العمل على تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.

استعراض الفرص الاستثمارية

وفي إطار الزيارة استقبلت سعادة الدكتورة إيمان السلامي سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، وفد الغرفة، واستمعت إلى شرح حول مستهدفات الزيارة ونتائجها وأهميتها ودورها في المساهمة بتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتنمية فرص العمل المشترك بين مجتمعي الأعمال، وتسليط الضوء على المقومات الاقتصادية لإمارة الشارقة وإبراز الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، فيما عبر وفد الغرفة عن شكره للسفارة على ما قدمته من دعم ومساندة لإنجاح الزيارة.

تعزيز التعاون في قطاع المعارض

وأكد إبراهيم راشد الجروان، أن غرفة الشارقة تحرص على تعزيز التعاون مع نظرائها في الجمهورية التونسية على كافة المستويات الصناعية والتجارية بهدف الاستفادة من الفرص والموارد المتاحة والعمل على زيادة نمو حجم التجارة البينية بشكل عام، مشيراً إلى أن هناك فرصاً واسعة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين عبر العمل على تبادل الوفد والزيارات وتنظيم البعثات التجارية والملتقيات الاقتصادية والتعاون في قطاع المعارض الذي يلعب دور مهم في استقطاب الاستثمارات وعقد الصفقات وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات، مؤكداً استعداد الغرفة لتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال التونسيين الراغبين بالاستثمار في الشارقة للاستفادة من المزايا الفريدة والبيئة الاقتصادية المثالية التي توفرها الإمارة، مشيداً بترحيب الجانب التونسي واهتمامه بتقديم كافة الإمكانيات المتاحة لدفع مجالات التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، الأمر الذي يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.

زيارة للشركات العقارية

كما زار وفد الغرفة عدد من شركات التطوير العقاري في الجمهورية التونسية، حيث تم الاطلاع على طبيعة مشروعاتهم العقارية الصديقة للبيئة التي تعتمد على أعلى معايير الاستدامة، وقدم وفد الغرفة عرضاً للفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، موجهاً الدعوة للشركات، للمشاركة في الدورة القادمة من معرض الشارقة العقاري "إيكرس" الذي سيعقد في مركز إكسبو الشارقة في بداية عام 2025.

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