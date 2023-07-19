خلال استقبال سفيرها لدى الدولة

استعرضت الحوافز والامتيازات وأشكال الدعم التي تقدمها الشارقة للشركات الأجنبية

الشارقة، بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين إمارة الشارقة وجمهورية كوستاريكا، إلى جانب رفع مستوى التعاون التجاري والصناعي والاستثمار المتبادل بين شركات ومؤسسات وفعاليات القطاع الخاص في البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي انعقد في مقر الغرفة، بين سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة فرانسيسكو جيه تشاكون، سفير جمهورية كوستاريكا لدى الدولة، وسعادة كارينا مولينا المفوض التجاري للشرق الأوسط في السفارة، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز محمد شطاف، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.

واستعرضت الغرفة خلال اللقاء الحوافز والامتيازات وأشكال الدعم والمساعدة المختلفة التي تقدمها الشارقة للشركات الأجنبية العاملة في القطاعات والمجالات التي تتناسب مع الرؤية الاقتصادية للشارقة وتدعم توجهاتها المستقبلية نحو تحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تشجيع مجتمع الأعمال الكوستاريكي على زيادة استثماراته في الإمارة.

حقبة جديدة

ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس بالوفد الزائر، مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين والشراكة المتينة التي تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية والتجارية، والتي أسست بنية قوية لفتح فرص وآفاق استثمارية أوسع بين مجتمعي الأعمال في كل من الإمارات وكوستاريكا، والمدعومة برغبة قيادتي الدولتين التي تمثلت مؤخرا بتفاهمات ومباحثات للتوصل إلى توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، والتي ستسهم في تدشين حقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري في شتى المجالات، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام للبلدين.

ونوه سعادة العويس، إلى الفرص والمزايا الاستثمارية التي تتمتع بها الشارقة من خلال الإضاءة على بيئة أعمالها الجاذبة وما تقدمة الغرفة من تسهيلات مبتكرة للمستثمرين بغرض تطوير أنشطتهم الاقتصادية وتنمية استثماراتهم وإيجاد بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار أعمالهم، مؤكدا على أهمية هذه الزيارات واللقاءات المتبادلة مع الجانب الكوستاريكي والتي من شأنها دفع العلاقات الثنائية الاقتصادية بما يؤسس لآفاق أوسع من التعاون الإيجابي والمثمر والاستثمار المتبادل الذي يخدم المصالح المشتركة بين الشارقة وكوستاريكا، ويعزز فرص الشراكة بين مجتمعات الأعمال، فضلا عن استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية المتوفرة في القطاعات الواعدة.

تشجيع الاستثمار

من جانبه أعرب سعادة فرانسيسكو جيه تشاكون، عن تقديره العميق لغرفة الشارقة على حرصها الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة الجهود لتوثيق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل القطاع الزراعي والغذائي وغيرها. داعيا غرفة الشارقة للمشاركة في معرض المشترين التجاري الذي سينعقد في كوستاريكا في الفترة من 27 إلى 28 سبتمبر2023، ومعرض التعليم الذي سيقام في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2023، الذي سيناقش موضوعات تتعلق بالاستدامة والزراعة والتنوع البيولوجي فضلا عن قضايا التعليم المتخصصة، كما وجه دعوة لمجتمع الأعمال الإماراتي لزيارة كوستاريكا والتعرف على الفرص الاستثمارية التي توفرها، وبالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة.

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