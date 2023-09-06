استعرضت مع سفيرها الجهود التي تبذلها لاستضافة المنتدى

الشارقة، بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع سفارة جمهورية العراق لدى الدولة الاستعدادات الجارية لعقد منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة يومي 26 و27 سبتمبر الجاري تحت شعار "الشراكة من أجل مستقبل اقتصادي واعد"، وذلك بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جاء ذلك، خلال اللقاء الذي انعقد في مقر الغرفة، بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة الدكتور مظفر مصطفى الجبوري سفير جمهورية العراق لدى الدولة والوفد المرافق له، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.

واستعرضت غرفة الشارقة خلال اللقاء الجهود التي تبذلها لاستضافة المنتدى وأهم الإجراءات التي من شأنها تعزيز نجاح الحدث وتمكينه من تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية على صعيد تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية الخليجية العراقية وتعزيز حجم الاستثمارات المشتركة ورفع قيمة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

علاقات راسخة

ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس بالوفد الزائر، مشيداً بعمق العلاقات والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين، والشراكة الاقتصادية والتجارية المتنامية التي تجمع العراق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام ودولة الإمارات وإمارة الشارقة بشكل خاص، حيث تعد العراق من أهم شركاء الإمارات التجاريين، ومن هنا يأتي تنظيم منتدى الأعمال الخليجي العراقي للبناء على هذه العلاقات الراسخة والعمل على استثمارها لضمان نجاح المنتدى وتمكينه من لعب دور حيوي وفعال في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتنويع مجالات التبادل التجاري في قطاعات اقتصادية مختلفة، والمساهمة في تعزيز استثمارات الدول الخليجية القائمة والمستقبلية في العراق.

وأشار سعادة العويس إلى أن المنتدى يدشن لحقبة جديدة من العمل المشترك الهادف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي المتنامي بين الدول الخليجية والعراق ودعم الجهود المبذولة على هذا الصعيد، مؤكداً التزام غرفة تجارة وصناعة الشارقة ببذل أقصى الجهود لإنجاح المنتدى وتكثيف مجالات التعاون الاقتصادي المشترك مع جمهورية العراق، والعمل المتكامل من أجل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى مستويات ترتقي بطموحات البلدين الشقيقين.

جلسات عمل المنتدى

ويتضمن منتدى الأعمال الخليجي العراقي الذي يشهد مشاركة العديد من المسؤولين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية العراق، عدد من جلسات العمل التي يناقش من خلالها مجموعة من القضايا من أبرزها الأمن الغذائي والزراعة والتعاون في مجالات الخدمات المالية والمصرفية والاستثمارية والطاقة المنتجة والكهرباء والماء والبنية التحتية والإسكان وقطاع الرعاية الصحية وتنمية الشباب والتعليم العالي والتدريب المهني.

يذكر أن العلاقات الاقتصادية والتجارية الخليجية العراقية شهدت خلال السنوات الماضية تطوراً في الجانب التجاري حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين 18 مليار دولار عام 2022، إلى جانب العديد من اتفاقيات التعاون من أبرزها اتفاقية تنفيذ الربط الكهربائي في سبتمبر عام 2019 مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خط لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر.

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