تنظيم المنتديات واللقاءات المشتركة لرجال الأعمال

الشارقة، بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع وفد دبلوماسي واقتصادي من المملكة الأردنية الهاشمية، سبل تعزيز مجالات العمل المشترك لتكثيف تواصل القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات واستكشاف الفرص من خلال تنظيم المنتديات واللقاءات المشتركة التي تجمع رجال الأعمال من الجانبين وتسهم في بناء شراكات جديدة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة الشارقة بين سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسعادة عاصم محمد عبابنه القنصل العام للمملكة الاردنية الهاشمية في دبي والإمارات الشمالية، وسعادة خليل الحاج توفيق رئيس غرفة تجارة عمان، بحضور سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

المشاركة في المعارض

واتفق الجانبان خلال اللقاء على تفعيل اتفاقية التعاون المشتركة بين غرفة الشارقة ونظيرتها في عمان، وتنظيم لقاءات وزيارات لوفود اقتصادية، كما تم تطرق إلى العديد من الموضوعات التي من شأنها تشجيع الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري إلى جانب العمل على زيادة مشاركة الشركات الأردنية بالمعارض التي تنظم بمركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة الشارقة والتي تغطي مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والتجارية وتحظى بمشاركة إقليمية وعالمية كبيرة.

فرص واعدة

ورحب سعادة عبد الله سلطان العويس بالوفد الزائر مشيدًا بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات والأردن وما تشهده هذه العلاقات من تطور ونمو ملحوظ، خاصة على الصعيد الاقتصادي حيث تعد الإمارات أكبر مستثمر دولي في الأردن إذ بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في الأردن بنهاية عام 2023 أكثر من 4 مليارات دولار ما يشكّل 14% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، مشيراً إلى أن هناك فرص واعدة للعمل المشترك بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الإمارات والأردن ولا سيما في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تم توقيعها بين البلدين في أكتوبر 2024.

وأكد سعادة العويس استعداد غرفة الشارقة للتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة عمان بكل المجالات التي تسهم في دفع علاقات البلدين التجارية والاستثمارية إلى الأمام، إلى جانب تبادل المعلومات حول الفرص الاقتصادية وبما يمكن أصحاب الأعمال والمستثمرين الاستفادة منها، مستعرضًا الخبرة الكبيرة التي تمتلكها غرفة الشارقة في تنظيم البعثات التجارية والملتقيات الاقتصادية، والمعارض والتي تلعب دوراً مهماً في استقطاب الاستثمارات وعقد الصفقات وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات.

شراكات استراتيجية قوية

من جانبه أعرب الوفد الزائر عن تقديره العميق لغرفة الشارقة على حرصها الدائم على تعزيز العلاقات المتبادلة بين الجانبين وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، ولاسيما وأن الشارقة تعد مركزاً اقتصادياً متميزاً على المستوى الإقليمي في ظل حركة النمو الشاملة التي تشهدها على مختلف الصعد الاقتصادية، مشيراً إلى أن اللقاء شكل فرصة مهمة لبحث تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين والعمل على تعزيز مجالات التجارة والاستثمار وبناء شراكات استراتيجية قوية تستفيد منها الشركات وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين.

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