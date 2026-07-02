الشارقة، استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مسيرة التعاون الاقتصادي المتميز بين إمارة الشارقة ومملكة بلجيكا، كما بحثت سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكات الواعدة بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وبلجيكا، وذلك خلال استقبال سعادة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لسعادة أنطوان ديلكور، سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة، بمناسبة انتهاء مهام عمله.

حضر اللقاء الذي عقد في مقر الغرفة، سعادة محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الأعمال والاتصال، والدكتورة فاطمة المقرب، مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة.

جهود متميزة وتنسيق مستمر

وأعرب سعادة عبدالله سلطان العويس عن شكره لسعادة السفير البلجيكي على ما بذله من جهود دؤوبة ومتميزة خلال فترة عمله في دولة الإمارات، وإسهاماته الفاعلة في دعم وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إمارة الشارقة ومملكة بلجيكا، مشيدًا بالتعاون المستمر والمثمر بين سفارة مملكة بلجيكا وغرفة الشارقة، والمساندة الفاعلة للعديد من المبادرات والفعاليات والملتقيات المشتركة التي نظمتها الغرفة بهدف تطوير الشراكات والتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الإمارات وبلجيكا.

وقال سعادة العويس: "نثمّن عالياً الدور الإيجابي والفاعل الذي قام به سعادة السفير أنطوان ديلكور في تعزيز جسور التواصل والتعاون بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وبلجيكا، وما أبداه من حرص دائم وملموس على دعم المبادرات الاقتصادية المشتركة، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في فتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص في الجانبين. وإننا نتطلع بثقة إلى مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات ومكتسبات مشتركة خلال الفترة الماضية، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الشارقة وبلجيكا نحو مستويات أكثر نمواً وازدهاراً."

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة خلال اللقاء أن الغرفة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة الرامية إلى توسيع شبكة علاقاتها وشراكاتها الدولية، وترسيخ أسس التعاون مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والأسواق الحيوية حول العالم، بما يسهم في دعم تنافسية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة، ويعزز من مكانتها الرائدة كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار والأعمال.

إشادة ببيئة الأعمال في الشارقة

من جانبه، عبّر الجانب البلجيكي عن شكره لغرفة تجارة وصناعة الشارقة على ما وجده من تعاون وثيق ودعم متواصل وتسهيلات كبيرة حظي بها طوال فترة عمله في الدولة، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلجيكا وإمارة الشارقة شهدت تطورًا ملحوظًا ونموًا مستمرًا بفضل الرؤى المشتركة والتعاون البنّاء بين المؤسسات الاقتصادية المعنية في الجانبين، مشيداً بالدور الحيوي والريادي الذي تضطلع به غرفة الشارقة في بناء الشراكات الدولية ودعمها المتواصل لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وحرصها على تنظيم فعاليات وملتقيات اقتصادية نوعية كان لها أثر بارز في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي المشترك، وتوفير بيئة مثالية للشركات للاستثمار والنمو.

محطات بارزة في مسيرة التعاون

وعكس اللقاء عمق العلاقات الاقتصادية التي جمعت الشارقة وبلجيكا عبر مسيرة من التعاون المؤسسي الممتد، والتي ترجمتها مبادرات نوعية استهدفت بناء شراكات تنموية مستدامة في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا النظيفة والتمكين الاقتصادي، في إطار حرص غرفة الشارقة على توجيه علاقات التعاون الاقتصادي نحو قطاعات القيمة المضافة، وتوسيع قنوات التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص في الشارقة وأوروبا، بما يرسّخ مكانة الإمارة كشريك اقتصادي جاذب للاستثمارات والكفاءات الأوروبية.

وتطرق اللقاء إلى التعاون المشترك الذي أثمر تنظيمَ الدورة الثانية لـ"ملتقى سيدات الأعمال بين الشارقة وأوروبا"، التي احتضنتها العاصمة البلجيكية بروكسل عام 2024 في قصر "إيغمونت" التاريخي، بمشاركة واسعة من رائدات الأعمال الإماراتيات والأوروبيات، حيث شكّل الملتقى منصةً استراتيجيةً رائدةً لتعزيز قنوات التواصل بين سيدات ورائدات الأعمال، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار الواعدة، وتسهيل تبادل الخبرات والمعارف، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية بين الغرفة والرابطة النسائية الأوروبية لدعم سيدات الأعمال وتشجيع الاستثمارات الثنائية والمشاريع المشتركة، إلى جانب مذكرة تفاهم مكملة مع الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوكسمبورغية لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الشركات المحلية والأسواق الأوروبية.

وتوج اللقاء بتكريم خاص وفاءً لما أسهم به السفير ديلكور من جهود في تعميق أواصر التعاون الاقتصادي طوال فترة إقامته في الدولة، حيث كرّم سعادة عبدالله سلطان العويس سعادةَ السفير أنطوان ديلكور، وقدم له درعًا تذكارية تقديرًا لجهوده المتميزة وإسهاماته القيمة في دعم وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين إمارة الشارقة ومملكة بلجيكا، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في مهامه ومسؤولياته المستقبلية.

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- أحمد الدويري

مسبار للعلاقات العامة والإعلام

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-انتهى-

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