استضافت غرفة التجارة الأمريكية في الكويت، بالتعاون مع اليونيسف وغرفة التجارة الأمريكية في عمان وغرفة التجارة الأمريكية في لبنان، وبالتعاون مع منتدى الأعمال البريطاني، والكنديين في الكويت، ومجلس الأعمال اللبناني، ومجلس الأعمال البرتغالي، ندوة عبر الإنترنت تناولت أهمية بالغة للسياسات الصديقة للأسرة في كل من القطاعين العام والخاص في منطقة الخليج العربي. وقد جمع هذا الحدث، الذي عُقد افتراضيًا، الخبراء وصانعي السياسات وقادة الفكر لاستكشاف ومناقشة الأساليب المتعددة الأوجه لدعم الأسر العاملة. وكان هذا الحدث بمثابة منصة للمناقشات الرئيسية والأفكار من المتحدثين البارزين، بما في ذلك وليد أبو جودة، وإريكا ستراند، وكريستوفر كيب، وجميعهم من اليونيسف.

بدأت الندوة عبر الإنترنت بعرض تقديمي مفيد قدمه وليد أبو جودة ، سلط الضوء على ولاية اليونيسف الشاملة للدفاع عن حقوق الطفل في جميع مراحل التنمية. وشدد على الأهداف الاستراتيجية لليونيسف ، وحدد التزام المنظمة بحماية الأطفال من العنف ، وضمان الوصول إلى التعليم ، والحماية الاجتماعية ، وخلق بيئة آمنة ، وتعزيز الرفاه العام للأطفال ، كما سلط الضوء على إطار المشاركة والتعاون مع القطاع الخاص لدعم الأطفال بشكل أفضل من خلال قنوات مختلفة ، من خلال التعبئة المالية جنبا إلى جنب مع الوسائل الأخرى التي تنعكس على الجبهات مثل سياسات الوالدين في العمل وغيرها من الوسائل التي تعزز النتائج الصديقة للأطفال. علاوة على ذلك، تناولت المناقشة الدور الحاسم الذي تلعبه اليونيسف في معالجة حالات الطوارئ، وإجراءات تغير المناخ، والحلول المبتكرة لتحسين حياة الأطفال على مستوى العالم.

ركزت إريكا ستراند، في عرضها التقديمي، على التأثيرات المتتالية لأزمة كوفيد-19 على الأسر والأطفال. وقدمت أدلة جديدة حول نمو الطفل، وسلطت الضوء على القدرات الأساسية التي يعد تطويرها في الوقت المناسب ضروريًا للصحة المعرفية والعقلية والجسدية. وتحدثت ستراند أيضًا عن البحث المرتقب حول السياسات الصديقة للأسرة والذي ستقدمه اليونيسف في عام 2024. الدراسة التي ستوفر وصفًا أكثر تفصيلاً للسياسات التي وضعتها الحكومات بالفعل في دول الخليج، بالإضافة إلى الفجوات المتبقية.

وأخيرا، اختتم كريستوفر كيب الجلسة بالتأكيد على أهمية السياسات الصديقة للأسرة التي يمكن تنفيذها في مكان العمل. وحث كيب، الذي تم تعريفه على أنه تدابير لتحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والحياة العملية، على سياسات شاملة تراعي الفوارق بين الجنسين، وربط ظروف عمل الآباء بصحة ورفاهية وتنمية أطفالهم. وأوجز المطالب والإجراءات الرئيسية للحكومات والشركات، بما في ذلك إجازة الأمومة مدفوعة الأجر، ودعم الرضاعة الطبيعية، وتوفير رعاية جيدة للأطفال بأسعار معقولة، والأجور الكافية واستحقاقات الأطفال.

يعكس الجهد التعاوني بين غرفة التجارة الأمريكية في الكويت واليونيسيف التزامًا مشتركًا بخلق بيئات داعمة للأسر العاملة، مع الهدف النهائي المتمثل في تعظيم إمكانات الأطفال وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

مجلس الأعمال الأمريكي في الكويت (ABCK-AmCham) هو منظمة غير ربحية تأسست في العام 1985، ويتألف من 500 شركة من جميع الأحجام بما فيها الصغيرة والمتوسطة وكبار رجال الأعمال الأمريكيين والكويتيين البارزين. يتمثّل عمل المجلس بكونه منتدى يدعو لرعاية المصالح الأمريكية في دولة الكويت.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني amchamkuwait.org أو متابعة الحساب الرسمي للمجلس abck1985@ على قنوات التواصل الاجتماعي.

اليونيسف

تعمل اليونيسف في أصعب الأماكن في العالم للوصول إلى الأطفال والمراهقين الأكثر حرمانا وحماية حقوق كل طفل في كل مكان. في أكثر من 190 دولة وإقليم، نقوم بكل ما يلزم لمساعدة الأطفال على البقاء والازدهار وتحقيق إمكاناتهم، من الطفولة المبكرة وحتى المراهقة. نحن أكبر مزود للقاحات في العالم ، ونحن ندعم صحة الطفل وتغذيته ، والمياه المأمونة والصرف الصحي ، والتعليم الجيد وبناء المهارات ، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاج الأمهات والرضع ، وحماية الأطفال والمراهقين من العنف والاستغلال. قبل وأثناء وبعد حالات الطوارئ الإنسانية، تتواجد اليونيسف على الأرض، وتقدم المساعدة المنقذة للحياة والأمل للأطفال والأسر.غير سياسيين وغير متحيزين ، نحن لسنا محايدين أبدا عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الأطفال وحماية حياتهم ومستقبلهم ولا نستسلم أبدا.

#بياناتشركات

- انتهى -