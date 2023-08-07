المنامة، مملكة البحرين – أعلنت مؤخرا غرفة التجارة الأمريكية في البحرين AmCham Bahrain عن مجلس إدارتها المنتخب حديثاً واللجنة التنفيذية الجديدة واعضاء المجلس المعينين واعضاء المجلس الفخريين والجهاز التنفيذي الجديد ليضم مجموعة النخبة والخبراء المخضرمين لقيادة الغرفة والمساهمة في تحقيق رؤيتها في تعزيز التجارة الثنائية والاستثمار المتبادل بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.

ويشتمل مجلس الإدارة المنتخب حديثاً على عشرة أعضاء: السيد قيس الزعبي رئيس الغرفة ورئيس مجلس ادارة شركة الزعبي وشركاه - محامون ومستشارون قانونيون، السيد علي موسي نائب رئيس الغرفة ومستشار التمويل والصيرفة الامريكية، السيد دانيال تايلور أمين الخزنة لدى الغرفة والمدير المالي في شركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، السيدة زهراء طاهر أمين المجلس بالغرفة والمدير التنفيذي لشركة فن مارك كوميونيكيشنس، السيد فراس فخرو رئيس العضوية بالغرفة ومدير العملاء في شركة كيه بي ام جي فخرو، السيد مارك توماس الرئيس التنفيذي لمجموعة بابكو إنجنيرز، السيد ميشيل صوايا الرئيس التنفيذي لسيتي بنك البحرين، السيد هشام العبار الرئيس التنفيذي لشركة مولر الشرق الأوسط، السيد برادلي كوك رئيس الجامعة الأمريكية – البحرين، والسيد فيصل جمعة مدير "يونيكو".

وقد عيّن مجلس الإدارة عضوي مجلس ادارة اضافيين هما: السيدة أريج الشكر نائب رئيس الابتكار في صندوق الصناديق "الواحة فينشر"، والسيد ديفيد كاستون نائب رئيس شركة "ريديان كيميكالز الشرق الأوسط" نظراً لما يملكانه من خبرات متراكمة قيّمة.

وكاعتراف بما يقدمه مجلس التنمية الاقتصادية من دور مهم وحيوي في تعزيز الروابط المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد عين مجلس التنمية الاقتصادية السيدة ندى السعيد رئيسة الاستراتيجيات في المجلس، عضوا فخريا بمجلس ادارة غرفة التجارة الأمريكية في البحرين.

كما تم تعيين جهاز تنفيذي ديناميكي جديد يضم السيدة ساندرا نايت مديرة تنفيذية، السيدة دانة محمد منسقة تنفيذية، السيد محمد جمال مدير الامتثال التنظيمي، الذي تم تعيينه من قبل مجلس الإدارة لتنفيذ مبادرات غرفة التجارة الأمريكية في البحرين. ويلتزم فريق الغرفة المتمرس والمؤهل بتحقيق أهداف ورؤى الغرفة وتقديم أفضل أوجه الدعم لأعضاء الغرفة.

وقد عبر السيد قيس الزعبي رئيس غرفة التجارة الأمريكية في البحرين عن سعادته بالتعيينات الجديدة بالغرفة، مصرحا بالقول: "نحن فخورون بالترحيب بشخصيات مخضرمة في مجلس الادارة والادارة التنفيذية، حيث ستسهم خبراتهم واخلاصهم في قيادة دفة نجاح الغرفة، مع سعينا المتواصل لتعزيز النمو الاقتصادي وبناء روابط تجارية واستثمارية متينة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية".

وسيعلن مجلس الإدارة الجديد للغرفة عن استراتيجيته وخطط عمله للدورة الجديدة خلال الربع الرابع من العام الجاري 2023.

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نبذة عن غرفة التجارة الأمريكية في البحرين

غرفة التجارة الأمريكية في البحرين AmCham Bahrain مؤسسة أعمال غير ربحية تلعب دورا رياديا في زيادة النمو الاقتصادي ومضاعفة الفرص الاستثمارية والتجارية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية. وتشكل الغرفة منصة تخدم الشركات الامريكية العامة في مملكة البحرين والشركات البحرينية التي تملك شراكات مع نظرائها الأمريكان.

من خلال لعبها دور جسر حيوي يربط بين مجتمعي الاعمال البحريني والامريكي، تلعب غرفة التجارة الامريكية في البحرين دورا محوريا في تعزيز التبادل التجاري والاستثماري ودعم نمو المؤسسات الامريكية العاملة في البحرين. كما تسهم في التنمية الاقتصادية في كلا البلدين وتقوية العلاقات البحرينية – الأمريكية بصورة عامة.

للمزيد من المعلومات والاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع:

السيدة ساندرا نايت

المدير التنفيذي في غرفة التجارة الأمريكية في البحرين

البريد الإلكتروني: sandra@amchambahrain.org

السيدة زهراء طاهر

المدير التنفيذي لشركة فين مارك كوميونكيشنس

البريد الإلكتروني: ztaher@finmarkcoms.com