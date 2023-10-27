القبيسي: نواصل تعزيز حضور الكوادر الوطنية وتشجيعهم على الانخراط في سوق العمل ضمن القطاع الخاص

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي، والتي تحدد أطر التعاون الثنائي بين الجانبين على صعيد دعم كافة البرامج والمبادرات والمشاريع الرامية إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص على مستوى إمارة أبوظبي.

وستتعاون الجهتان بموجب المذكرة على التنسيق المشترك لدعم كافة البرامج والمشاريع ذات الصلة، وتنظيم اللقاءات وورش العمل التوعوية والنشرات التثقيفية الدورية، التي تعزز من زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، فضلاً عن دعم عمليات التوظيف من خلال مركز "مواهب" التابع للدائرة، وتبادل الخبرات والمعارف التي تخدم سوق العمل في إمارة أبوظبي وإنشاء لجان عمل مشتركة لمواجهة التحديات في مجتمع الأعمال.

وبدورها، ستعمل غرفة أبوظبي على تنظيم سلسلة من ورش العمل المشتركة لتعريف العاملين في القطاع الخاص حول الخدمات والسياسات والفعاليات والمبادرات التي تقدمها دائرة التمكين الحكومي، إلى جانب تحفيز الأعضاء على المشاركة الفاعلة في مبادرات التوطين، وتعزيز التعاون لإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتدريب الكوادر الوطنية وتأهيلهم لمواكبة متطلبات العمل في القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد، أكد سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي حرص الغرفة على تعزيز الروح الاستثمارية لدى الشباب ورواد المستقبل، وتحفيزهم على دخول مجتمع الأعمال والإبداع والتميز وتحقيق الريادة والابتكار في سوق العمل، فضلاً عن مواجهة التحديات لترسيخ دورهم الفاعل في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال القبيسي: "تعكس هذه الخطوة التزامنا المستمر بالتعاون مع مختلف الجهات للمساهمة في توفير فرص العمل للكوادر الإماراتية في القطاع الخاص، وتعزيز التوعية بأهمية العمل في هذا القطاع الحيوي، وتشجيع الشركات على تحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، بما من شأنه الارتقاء بمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي بشكلٍ عام".

من جهتها، قالت سعادة أمل الجابري، ممثلة شؤون الموارد البشرية والمواهب بدائرة التمكين الحكومي: "تدعم هذه الشراكة الاستراتيجية النمو والازدهار في منظومة التنمية البشرية وتمكين الأفراد من تحقيق طموحاتهم الوظيفية. ويدعم هذا التعاون عمليات التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ومستهدفات التوطين، من خلال زيادة مشاركة المواهب المواطنة في القطاع الخاص وتمكينها من أخذ أدوارها في مختلف القطاعات الحيوية. كما أود الإشادة بأهمية الدور الذي يلعبه مركز مواهب في تعزيز جاهزية الكفاءات والمهارات المواطنة وتأهيلها لمتطلبات واحتياجات سوق العمل، وذلك من خلال تنظيمه لورش العمل المتخصصة وتعزيز المعرفة لدى الباحثين عن عمل تحت مظلة دائرة التمكين الحكومي، فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك مع غرفة أبوظبي وفق بنود مذكرة التفاهم."

وتجدر الإشارة أن دائرة التمكين الحكومي ستلتزم بموجب مذكرة التفاهم بتوفير المرشحين المناسبين لشغل الوظائف التي يقدمها مركز "مواهب" التابع لها، ودعم عمليات تدريب الباحثين عن العمل وتأهيلهم للشواغر المتوفرة من خلال الإرشاد والتوجيه، وتنظيم فعاليات "اليوم المفتوح" التي تهدف إلى استقطاب الباحثين عن العمل، إضافةً إلى تقديم التسهيلات اللازمة لأعضاء غرفة أبوظبي لاستخدام منصة التوظيف الموحدة، ومشاركة التقارير الدورية حول أداء الشركات ونتائجها ومدى تعاونها.

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