بهدف تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لفعاليات الأعمال والاستثمار

القبيسي: غرفة أبوظبي تحرص على دعم مختلف فعاليات وملتقيات ومؤتمرات الأعمال في الإمارة

تم توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال 2023

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وذلك لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق المشترك للارتقاء بمكانة إمارة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة لفعاليات الأعمال والاستثمار المحلية والإقليمية والدولية.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال 2023 التي عقدت على مدار يومي 26 و27 سبتمبر الماضي، وذلك بحضور كل من سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي إلى جانب عدد من ممثلي كلا الجانبين.

وتدعم مذكرة التفاهم الأهداف الاستراتيجية المشتركة، الرامية إلى تعزيز المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي على الصعيدين الإقليمي والدولي كوجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات العالمية، وحاضنة لتعزيز وتطوير وتنمية شركات الأعمال في كافة القطاعات الحيوية، إضافة إلى التنسيق المشترك لإبراز الفعاليات والمؤتمرات المختلفة، وتبادل المعارف والخبرات والمعلومات للإسهام في ازدهار فعاليات الأعمال.

وفي هذا الإطار، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "نجحت إمارة أبوظبي بتعزيز مكانتها الرائدة على خارطة سياحة الأعمال العالمية بفضل جهودها المستمرة على صعيد جذب واحتضان أبرز فعاليات الأعمال، وهو ما توّج باختيارها "الوجهة الرائدة لتنظيم مؤتمرات الجمعيات العالمية المتخصصة في الشرق الأوسط" ضمن تصنيف "الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات (ICCA)" لعام 2022.

وأضاف: "يأتي هذا النجاح ثمرة جهود العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص، لاسيما جهود شركائنا في مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض سعياً إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة تمتلك المقومات الرئيسية لاستضافة فعاليات الأعمال المرموقة".

وأكّد القبيسي أن توقيع مذكرة التفاهم ينسجم مع مستهدفات الغرفة الرامية إلى تطوير سبل التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والاتحادية لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية المثمرة، إضافة إلى تقديم الدعم لمختلف فعاليات وملتقيات ومؤتمرات الأعمال في الإمارة، وذلك انطلاقاً من إدراكها بأهمية قطاع سياحة الأعمال والفعاليات العالمية في تعزيز فرص التواصل بين مجتمعات الأعمال والمستثمرين، وإبرام الشراكات واتفاقيات التعاون المثمرة، ودفع عجلة التنمية المستدامة.

وقال سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "سعداء بتوقيع هذه المذكرة خلال منتدى أبوظبي لسياحة الأعمال، أحد الفعاليات الرئيسية في الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للسفر والسياحة. وتؤكد مذكرة التفاهم أهمية الشراكات الإستراتيجية، وتعكس التزامنا بدعم فعاليات الأعمال والاستثمار المبتكرة، ترسيخاً لمكانة الإمارة وجهة رائدة لتنظيم أنشطة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض. وتحقق سياحة الأعمال عوائد إيجابية عديدة من خلال دفع النمو الاقتصادي، ورعاية الإبداع، وتوفير منصات للحوار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. ونمضي في بناء المزيد من علاقات التعاون والشراكات التي تُمهد الطريق أمامنا لتطوير تجارب مُلهمة واستثنائية متنوعة تلبي تطلعات أفراد المجتمع والزوار على حد سواء".

وتنص مذكرة التفاهم أيضاً على تعزيز الجهود المشتركة والتعاون في تنسيق زيارات الوفود التجارية وإيجاد قنوات اتصال فاعلة بين الطرفين، تحقيقاً للأهداف المرجوة من هذا التعاون.

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