أبوظبي : نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ممثلةً بفرع الظفرة، "ملتقى رواد أعمال المرفأ للريادة والتمكين"، وذلك في مجلس محمد الفلاحي الياسي بمنطقة المرفأ، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال والمشاريع الوطنية والمنظومة الاقتصادية في أبوظبي.

وشهد الملتقى حضور عدد من الجهات، من بينها: مجالس أبوظبي، وسلطة أبوظبي للتسجيل، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب عدد من الجهات التابعة لغرفة أبوظبي، ومنها مجلس أعمال أبوظبي للشباب، ومجلس سيدات أعمال أبوظبي، ورابطة الإمارات للفرانشايز، وجائزة الشيخ خليفة للامتياز. كما شاركت جهات شريكة، من بينها دائرة البلديات والنقل – بلدية منطقة الظفرة، ومؤسسة التنمية الأسرية – المرفأ.

واستهدف الملتقى رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المشاريع الطموحة في مدينة المرفأ، حيث وفر منصة تفاعلية جمعتهم بالجهات الحكومية والتمويلية والخبراء، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار، وفتح آفاق جديدة للتعاون وبناء الشراكات الداعمة لنمو المشاريع في منطقة الظفرة والمرفأ تحديداً.

وتضمن الملتقى جلسات تعريفية، واستعراضاً لمجموعة من البرامج والمبادرات والحلول التمويلية والخدمات المقدمة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إلى جانب تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة لعدد من رواد الأعمال في المنطقة.

كما أتاح الحدث فرصة مباشرة للتواصل وبناء العلاقات المهنية مع ممثلي الجهات الداعمة لمنظومة الأعمال، بما يعزز فرص نمو المشاريع واستدامتها وتوسعها.

وأكدت غرفة أبوظبي أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع الوطنية، من خلال توفير بيئة محفزة على الابتكار وتبادل الخبرات، بما يسهم في دعم نمو المشاريع وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الظفرة.

وشهد الملتقى حضوراً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من رواد ورائدات الأعمال في مدينة المرفأ، الذين أشادوا بالدور الذي تقوم به غرفة أبوظبي في تنظيم مثل هذه الملتقيات النوعية، وما توفره من فرص للتواصل المباشر مع الجهات الداعمة والخدمات المتاحة لقطاع الأعمال، بما يعزز من تطوير مشاريعهم وتحقيق النمو والاستدامة.

واستعرضت الجهات المشاركة خلال اللقاء حزمة من خدماتها ومبادراتها الداعمة لرواد الأعمال، والتي شملت التسهيلات والحوافز المقدمة لتعزيز بيئة الأعمال، إلى جانب البرامج التوعوية والورش التدريبية في مختلف مجالات ريادة الأعمال. كما تم التعريف بالخدمات المتكاملة التي توفرها المنظومة الاقتصادية عبر منصات موحدة تسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الخدمات، إضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم للمشاريع الناشئة والجديدة.

واختُتم الملتقى بالتأكيد على أهمية ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتعزيز أثرها الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي.

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