القبيسي: تلتزم غرفة أبوظبي بتعريف مجتمع الأعمال على كافة التطورات والمستجدات والرؤى الاقتصادية المهمة التي ترتقي بنمو مشاريعهم

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية ورشة عمل كشفت خلالها عن أحدث تحليلات وتوصيات ومعايير التجارة الرقمية الدولية ضمن ممارسات وثائق وعناصر التجارة الرئيسية، وذلك في إطار التزامها بدعم مجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي من خلال تزويده بأحدث الرؤى والمستجدات التي تدعم نمو المشاريع وتطورها على مستوى كافة القطاعات.

وأقيمت ورشة العمل التعريفية في مقر غرفة أبوظبي تحت عنوان "وثائق التجارة الرئيسية وعناصر البيانات – التحليل الشامل وتوصيات أفضل الممارسات" بمشاركة سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وباميلا مار المدير العام لمبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وعدد من أعضاء الغرفة والخبراء القانونيين والتقنيين وأصحاب المشاريع ورواد الأعمال.

واطّلع أعضاء الغرفة والمشاركون في الفعالية على أحدث معايير سلاسل التوريد الرقمية وتحليلات 14 وثيقة تجارية رئيسية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، والتمويل والدفع ووثائق الملكية، وغيرها من المعلومات التي تشكل مرجعاً أساسياً للبيانات الأساسية والاستخدامات المرتبطة بها لأي مؤسسة وشركة تسعى إلى أتمتة سلاسل التوريد والعمليات التجارية الخاصة بها..

وأكد سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال كلمته الرئيسية على أهمية هذه الورشة ودورها الكبير في الارتقاء بالتبادل التجاري من خلال تسريع عمليات الرقمنة، وتعزيز كفاءة وسلاسة العمليات التشغيلية.

وأشار القبيسي إلى أن غرفة أبوظبي تلتزم انطلاقاً من كونها منصةً لتعزيز العلاقات التجارية على كافة الصعد بتنظيم المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى ربط الأعمال بين الشركات وتمكين مجتمع الأعمال، فضلاً عن تسهيل عمليات التبادل التجاري، وذلك بما ينسجم مع مستهدفاتها الرامية إلى تعريف مجتمع الأعمال على كافة التطورات والمستجدات والرؤى الاقتصادية المهمة التي ترتقي بنمو مشاريعهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مبادرة المعايير الرقمية التابعة لغرفة التجارة الدولية تهدف إلى ضمان مواءمة عمليات الأفراد والشركات مع معايير التجارة الرقمية بهدف إنشاء أطر جديدة لتوحيد عمليات التجارة الرقمية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات المختصة بإرساء المعايير العالمية.

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