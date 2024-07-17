



تعزز فرص بناء العلاقات والشراكات إمارة أبوظبي، تماشياً مع أهداف الغرفة للارتقاء بتنافسية القطاع الخاص في إلإمارة

توفّر خاصية المكالمات المرئية الجماعية وتسجيل ملخص المكالمات عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي

تتيح معلومات حول الفعاليات وأهم المبادرات وإنشاء مجموعات تواصل تصل لحد 1000 مستخدم

أبوظبي - دولة الإمارات العربية المتحدة: أبرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي شراكة جديدة مع شركة "تواصل" لتكنولوجيا المعلومات، المالكة والمشغلة لتطبيق المُراسلة الرقمي الإماراتي "تواصل سوبر آب"، وذلك بهدف إنشاء قناة رقمية متطورة خاصة بالغرفة تسهم في تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال في الإمارة والعالم، وبما يتماشى مع جهودها المتواصلة لتوظيف الحلول الرقمية لدعم مبادرات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وبموجب الشراكة الجديدة، ستتيح القناة الرقمية التي ستتولى "تواصل" تطويرها لصالح غرفة أبوظبي، إمكانية التفاعل بين المستخدمين من أعضاءها ورواد الأعمال وممثلي الشركات الدولية المسجلة لدى غرف التجارة ومكاتب دعم الأعمال في مختلف أنحاء العالم، حيث تسعى الغرفة إلى استقطابهم من خلال مبادرتها المبتكرة "بوابة الأعمال للعالم".

كما ستقدم قناة غرفة أبوظبي الرقمية عبر تطبيق "تواصل" مجموعة متنوعة من المزايا الاستثنائية التي تدعم أنشطة الأعمال، من بينها ميزة المكالمات المرئية الجماعية ومشاركة الشاشة وتسجيل ملخص المكالمات عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وإنشاء مجموعات التواصل الخاصة التي تصل حتى 1000 مستخدم.

وقال سعادة أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: "تنسجم هذه الشراكة مع "تواصل" مع مساعينا المستمرة لتوفير خدمات استثنائية متطورة لمجتمع الأعمال في أبوظبي، وذلك من خلال توظيف القدرات الرقمية لإتاحة الفرصة أمام الشركات ورواد الأعمال من مختلف القطاعات الاقتصادية في أبوظبي لخوض تجربة تفاعلية سهلة ومتقدمة تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم وتعزز فرص بناء العلاقات والشراكات في الإمارة، وذلك تماشياً مع أهدافنا الطموحة للارتقاء بتنافسية القطاع الخاص على المستوى المحلي".

من جهته، قال خميس الشامسي، رئيس شركة "تواصل" لتكنولوجيا المعلومات: "تأتي شراكتنا الوثيقة مع غرفة أبوظبي انطلاقاً من حرصنا على تعزيز استفادة رواد الأعمال من أحدث التقنيات الرقمية التي تمكنهم من تقديم خدمات متطورة تنسجم مع متطلبات مجتمع الأعمال المتنوع في أبوظبي. ونسعى من خلال هذا التعاون إلى توفير قناة رقمية تفاعلية سهلة الاستخدام تعزز مستقبل القطاع وتدفعه نحو تحقيق مزيد من النمو والازدهار، فضلاً عن ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز جاذب لرواد الأعمال والشركات على حد سواء."

كما ستوفر قناة غرفة أبوظبي الرقمية عبر التطبيق فرصة الوصول إلى الكثير من المعلومات والبيانات الاقتصادية التي تهم مجتمع الأعمال، لتعزيز اطلاعه الدائم على آخر مستجدات الفعاليات والمبادرات التي تخدم القطاع الخاص في أبوظبي، وذلك على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، علماً أن القناة الرقمية الإماراتية تدعم رواد الأعمال من خلال ميزة مخصصة للمكالمات المرئية الجماعية، مع إمكانية وصول عدد المشاركين إلى 100 مشاركاً، فضلاً عن تمكين المستخدمين من التفاعل المباشر مع الجهات الرسمية.

ويأتي تعاون الغرفة مع "تواصل" باعتبارها من الشركات الإماراتية الرائدة التي تُؤدي دوراً بارزاً في تطوير حلول البنية التحتية الرقمية على مستوى المنطقة، علماً أن الشركة قد حازت على جوائز مرموقة من "إي آند" لجهودها الاستثنائية في دعم قطاع الصناعات التكنولوجية والتحول الرقمي من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المبتكرة والمتنوعة والتي يعتمد عليها تطبيق "تواصل".

ويصل عدد مستخدمي تطبيق "تواصل" الذي تم إطلاقه في أبوظبي عام 2019، إلى نحو 3 ملايين مستخدم في كل من الإمارات والهند ومصر والسعودية وإيران وقطر والأردن وسوريا وعمان وباكستان، من بينهم 1.3 مليون مستخدم في الإمارات. ويمتاز التطبيق بدرجة أمان وموثوقية عاليتين. ويُمكن استخدامه عبر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" و"آي أو اس"، كما يتاح التطبيق لكافة الشغوفين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يُمَكِنهم من الاستفادة من المساعد الافتراضي المتاح عبر التطبيق والذي يمنحهم الفرصة لاسترجاع المعلومات النصية أو الصوتية وترجمتها إلى رسائل نصية معززة بـ 90 لغة.

#بياناتحكومية

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