كرّمت غرفة أبوظبي رجل الأعمال الهندي السيد شاندراجيت بانيرجي المدير العام لاتحاد الصناعة الهندية، وسلّمت له الإقامة الذهبية التي رشّح لها ضمن مبادرات غرفة أبوظبي لدعم وجذب المستثمرين لإمارة أبوظبي والدولة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر الغرفة مع سعادة يوسف علي موسليام النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي.

وشهد الاجتماع البحث في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، والجهود المشتركة لدعم مستهدفات التحول إلى نموذج الاقتصاد الدائري، حيث اتفق الجانبين على توقيع اتفاقية تعاون لجذب المزيد من الاستثمارات، وتعريف المستثمرين بأهم المشاريع المتاحة، بما يوائم خطط النمو الاقتصادي المستدام بين أبوظبي والهند، وزيادة حجم التبادل التجاري.

وعبّر السيد شاندراجيت بانيرجي عن خالص امتنانه لهذا التكريم، مؤكداً أن ذلك يشكل حافزاً لمضاعفة الجهود لتعزيز الفرص الاستثمارية المشتركة بين الهند ودولة الإمارات على العديد من المستويات، موجهاً الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات لبصيرتهم الفذّة ورؤيتهم الثاقبة التي جعلت من دولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، وموطن الفرص لأكثر من 200 جنسية تعيش على أرضها الطيبة.

من جهته، أكد سعادة يوسف علي موسليام النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي أن هذا التكريم يتماشى مع استراتيجية غرفة أبوظبي تجاه دعم المستثمرين وتوسيع أعمالهم في أبوظبي، إضافة إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة داخل الإمارة، وجعلها بوابة التوسع للأسواق الإقليمية والعالمية.

مؤكداً أن منح الإقامة الذهبية للسيد شاندراجيت بانيرجي جاءت كتقديرٍ لدوره البارز في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الهند ودولة الإمارات، فضلاً عن مساهماته في توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

#بياناتحكومية

- انتهى -