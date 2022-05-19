استقبل سعادة عبدالله محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، في مقر برج الغرفة بأبوظبي، سعادة أرسين كانوكوف- رئيس مجموعة التعاون بين مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات، والوفد المرافق له، وذلك بحضور سعادة محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وفي بداية اللقاء قدم وفد الجمعية البرلمانية الفيدرالية الروسية تعازيه الحارة لغرفة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام في فقيد الوطن المغفور له - بإذن الله - الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله"، مشيدين بالدور الكبير للفقيد في مسيرة التنمية في الإمارات و دعمه اللامحدود لتعزيز العلاقات الإماراتية – الروسية.

كما قدم الوفد الزائر التهنئة والتبريكات بمناسبة انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان – حفظه الله - رئيساً لدولة الإمارات، متمنين لسموه التوفيق والسداد معربين عن تطلعهم إلى تحقيق المزيد من العمل مع دولة الإمارات لتوسيع قاعدة التعاون المشترك لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما.

وأكد سعادة عبدالله محمد المزروعي خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية التي تربط دولة الإمارات وروسيا الاتحادية في مختلف المجالات، ولاسيما العلاقات الاقتصادية، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

مشيراً إلى أن البلدين يتشاركان في القدرات التنموية الواسعة، ويملكان التطلعات الإيجابية المشتركة، والتي تقوم على أسس راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح العامة، منوهاً بأن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تقدماً متناميا في شتى القطاعات، خاصة في الاقتصاد المعرفي والمستدام، والثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الدائري وغيرها من القطاعات الجديدة والواعدة، داعياً إلى أهمية تكثيف الجهود بين بيئة الأعمال في أبوظبي ونظيرتها في روسيا لرفع مستويات التعاون التجاري والاستثماري وفق رؤية واضحة ومسارات جديدة تخدم التطلعات التنموية الشاملة للبلدين الصديقين.

من جانبه أكد سعادة أرسين كانوكوف حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات وتنميتها إلى مستويات أوسع وأفاقٍ أرحب، وتعزيز العمل ودعمه، وتنسيق الجهود المتكاملة بين مجتمعات الأعمال في إمارة أبوظبي وروسيا، وذلك للبناء على ما تحقق من إنجازات في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين خلال السنوات الماضية.

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