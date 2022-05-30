أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: شهدت العاصمة أبوظبي عودة قوية ونشطة لقطاع الفعاليات في شهر مايو الجاري الذي كان مزدحماً بالعديد من المعارض المؤتمرات والفعاليات العالمية الكبرى التي استقطبها مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك، أكبر مركز معارض ومؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، في إطار جهودها لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لسياحة الأعمال والسياحة الترفيهية.

واستقطب مركز أدنيك منذ بداية الشهر 10 فعاليات محلية ودولية كبرى، منها 5 مؤتمرات عالمية والتي تقام لأول مرة في إمارة أبوظبي، حيث تعكس هذه المؤتمرات الجهود التي تبذلها مجموعة أدنيك في لنقل وتوطين المعرفة، وتطوير الكفاءات في مختلف المجالات، وعلى صعيد متصل استضاف المركز ضمن جهود المجموعة الرامية لدعم قطاعات الاعمال 4 معارض عالمية متخصصة.

وفي إطار استراتيجية المجموعة لاستقطاب الفعاليات المتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والمجتمعية، شهد مركز أدنيك في شهر مايو انطلاق فعالية متميزة في القطاع الرياضي وهي بطولة العالم للمواي تاي، التي يشارك في فعالياتها رياضيون من جميع أنحاء العالم.

وقال خليفة القبيسي، المدير التنفيذي التجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»: شهدنا في شهر مايو العديد من المعارض والمؤتمرات العالمية الكبرى، التي تشكل عودة قوية لنشاط قطاع الفعاليات في إمارة أبوظبي التي تحتل مكانة رائدة باعتبارها وجهة عالمية لسياحة الأعمال، ويعكس هذا النشاط الكبير في قطاع سياحة الاعمال الدور المحوري الذي تقوم به مجموعة أدنيك في التأكيد على مكانة إمارة ابوظبي كعاصمة لقطاع صناعة الفعاليات في المنطقة، والمساهمة في تحقيق النمو المستدام لقطاع السياحة في إمارة أبوظبي من خلال جمع السياح والزوار القادمين للأعمال والترفيه معاً لتحقيق عائد اقتصادي ومردود اجتماعي إيجابي على إمارة أبوظبي. والتزامها بنقل وتوطين المعرفة عبر جمع الخبرات العالمية في مكان واحد.

وأضاف:" الاجندة المزدحمة، والفعاليات المتتالية التي شهدها مركز أدنيك في شهر مايو تعكس مقومات وإمكانات مركز ابوظبي الوطني للمعارض الذي يوفر بنية تحتية متطورة ومرافق استثنائية متميزة قادرة على استيعاب العديد من الانشطة والفعاليات في آن واحد، بالإضافة إلى الدعم المقدم من قبل فرق العمل المتخصصة في المجموعة بما يتيح لمنظمي المعارض والمؤتمرات في العالم تنظيم فعاليات ناجحة ومتميزة تتجاوز تطلعاتهم وكافة الزوار والمشاركين في هذه الفعاليات"

واستهل مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك فعالياته في شهر بمؤتمر المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يومي 8 و 9 مايو الذي أقيم برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حيث تناول المؤتمر التحديات المتعلقة بالانتماء للمجتمع الإسلامي المعاصر.

ومن ثم استضاف المركز "المؤتمر العالمي للمرافق 2022" الذي عقد تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي يومي 9 و11 مايو، وشكل هذا المؤتمر الذي شارك فيه مجموعة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم منصة لاستكشاف أحدث الابتكارات في قطاع المرافق والطاقة العالمي، حيث استقطب اكثر من 10 الاف متخصص، بالإضافة إلى 120 شركه عالميه عارضة، وأكثر من 200 متحدث متخصص في قطاع المرافق.

لينطلق بعدها وفي الفترة بين 12 و16 مايو "المؤتمر السنوي السادس للجمعية العالمية لأخصائي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية والذي نظمته الجمعية الدولية للمهنيين في مجال تعاطي المواد المخدرة والمركز الوطني للتأهيل، وناقش المؤتمر الذي استقطب العلماء والباحثين والمتخصصين في مجال الإدمان السلوكي العديد من الأوراق البحثية التي ركزت على موضوع الإدمان، والذي شارك فيه أكثر من 1,000 خبير عالمي، واشتمل على 25 ورشة عمل بالإضافة إلى 15 برنامج تدريبي عالمي.

في النصف الثاني من شهر مايو، وتحديداً يومي 17 و18 مايو، استضاف مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" "معرض الطرق والمرور" الذي أقيم لأول مرة في العاصمة أبوظبي، بالتزامن مع "معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2022" الذي أقيم هو الأخر لأول مرة في أبوظبي، وجمعت هذه الفعاليات مئات الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم، وقد استقطبت فعالياتها اكثر من 6,000 زائر، و 200 متحدث مختص، و اكثر من 250 عارض.

كما شهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنيك في 22 مايو أيضاً انطلاق المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية في دورته الأولى، وتناول المؤتمر الذي أقيم في أحدث التوجّهات في مجال صناعة النشر والمحتوى العربي، حيث شكّل منصّة فاعلة لتسهيل سبل الحوار بين جهات النشر، وصّناع المحتوى، وقادة الفكر ورواد الأعمال على اختلاف توجّهاتهم الإبداعية.

ومن ثم استضاف المركز فعاليات الدورة الـ 31 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يعقد تحت صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي يشارك فيه 1,130 ناشراً من أكثر من 80 دولة، وتخلله أكثر من 450 فعالية ثقافية ومعرفية وإبداعية.

وبالتزامن مع معرض الكتاب، شهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض انطلقت فعاليات "قمة ابتكار السيارات الكهربائية (EVIS)" التي أقيمت لأول مرة في أبوظبي بمشاركة كبرى الشركات الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية بهدف التواصل معاً، وتحديد المصادر وعرض أحدث التقنيات، وشارك في فعالياتها 1,000 ممثل من الجهات المختصة وتضمنت 30 جلسة حوارية بالإضافة إلى أكثر من 50 متحدث وخبير في هذا القطاع الحيوي.

ومع تواصل فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، شهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض انطلاق بطولة العالم للمواي تاي لعام 2022 التي شارك فيها أكثر من 700 مشارك يمثلون أكثر من 70 دولة.

ويختتم مركز أبوظبي الوطني للمعارض أجندته المزدحمة في شهر مايو بالكونجرس العالمي للطهاة العالميين في 30 مايو التي يشارك فيها أكثر 1,000 طاه متنافس و200 علامة تجارية مشاركة من 100 دولة بالإضافة إلى استقطاب أكثر من 4,500 زائر من مختلف دول العالم.

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