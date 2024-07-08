الدوحة: استقبل البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية وأسقف روما وسيّد دولة الفاتيكان، في لقاءٍ رسمي، الدكتور رجب شانتورك، عميدَ كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة.

وأتاح اللقاء، الذي عُقد في 15 مايو، الفرصة للدكتور رجب شانتورك لإهداء البابا نسخة من كتاب "مواثيق الرسول محمد: الإرث التاريخي وحقوق الإنسان المعاصرة"، وهو من تأليف الدكتور إبراهيم محمد زين، أستاذ الدراسات الإسلامية ومقارنة الأديان في كليّة الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، وأكّد الدكتور رجب خلال اللقاء على ضرورة تعزيز الحوار بين المسلمين والمسيحيين فيما يتعلق بالقضايا المشتركة بين الديانتين والبشرية جمعاء.

وفي اليوم التالي للّقاء، ألقى الدكتور رجب شانتورك والدكتور إبراهيم محمد زين محاضراتٍ في المعهد البابوي للدراسات العربية والإسلامية، ضمن سلسلة "محاضرات جورجتاون حول الإسلام المعاصر"، التي تُعقد سنويًا، حيث قدم الدكتور إبراهيم ملخصًا لكتابه عن مواثيق الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما ألقى الدكتور رجب كلمةً بعنوان "الإنسانية كمنطلق لحقوق الإنسان العالمية في الإسلام"، وتولّى إدارة الجلسة الدكتور جون بوريلي، مؤرخ الأديان وعالِم اللاهوت بجامعة جورجتاون.

وتعليقًا على اللقاء، قال الدكتور رجب: "لقد كان شرفًا لنا أن نلتقي البابا ونتحاور معه ونهديه كتاب الدكتور إبراهيم، وقد أظهر هذا اللقاء أن الإسلام والمسيحية يتشاركان التزامًا راسخًا تجاه حقوق الإنسان العالمية على الرغم من الاختلافات الفكرية، ولهذا السبب بالذات، فإن الحوار الصريح والمفتوح بين الديانتين أمرٌ ضروري، ولا ينبغي أن يتأثر بمجريات الأحداث العالمية الحالية".

هذا، وتقدّم كلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة منصة فريدةً تُسهم في إثراء النقاشات الفكرية حول الإسلام على الصعيد العالمي، وذلك من خلال برامجها الأكاديمية المتنوعة التي تقدم تجربة تعلُم تفاعلية، فضلًا عن أقسامها البحثية المتميزة التي تضم عددًا من المراكز والمجمعات البحثية.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة

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تأسست جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عام 2010 كجامعة بحثية؛ لتساهم في تطوير دولة قطر والمنطقة بأسرها، فضلًا عن تدعيم مركزها وتأثيرها العالمي. ومن خلال موقعها في المدينة التعليمية، تلتزم جامعة حمد بن خليفة ببناء القدرات البشرية وتعزيزها، عبر التجارب الأكاديمية الثرية والمناهج المبتكرة والشراكات الفريدة. وتقدم الجامعة مجموعة من البرامج الأكاديمية متعددة التخصصات في المرحلة الجامعية وفي الدراسات العليا من خلال كلياتها، كما تُوفر الجامعة فرصًا فريدة في مجالي البحوث والمعرفة من خلال معاهدها ومراكزها البحثية. للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يُرجى زيارة www.hbku.edu.qa.

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