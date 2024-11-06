محمد بن طليعة: حكومة دولة الإمارات ترسخ مبادئ العمل الحكومي المتكامل الذي يبسط الإجراءات ويقلل الأعباء

عهود شهيل: البرنامج يمثل نقلة نوعية لترسيخ التحول الرقمي الشامل في إمارة عجمان

الإمارات العربية المتحدة- شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة شؤون مجلس الوزراء وحكومة عجمان، بشأن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة عجمان، وذلك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، والتي تعقد في العاصمة أبوظبي خلال يومي 5-6 نوفمبر الجاري.

حضر توقيع مذكرة التفاهم معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وتهدف المذكرة، التي وقعها سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، وسعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين في مجال تصفير البيروقراطية الحكومية لتطوير وتحسين الإجراءات الحكومية، بما يشمل إلغاء وتقليص وتبسيط ودمج الإجراءات والاشتراطات والمتطلبات الحكومية غير الضرورية.

تعزيز تنافسية الدولة

وأكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات أن حكومة دولة الإمارات ترسخ مبادئ العمل الحكومي المتكامل الذي يبسط الإجراءات ويقلل الأعباء على جميع الشرائح المجتمعية، بما يضمن رفع رضا مجتمع دولة الإمارات عن مستوى الخدمات الحكومية، وأن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية نجح منذ إطلاقه قبل نحو عام كامل في تبسيط الإجراءات والمتطلبات الحكومية من خلال التكامل والعمل الحكومي بين مختلف الجهات لتحقيق المستهدفات الوطنية.

وقال سعادته إن مذكرة التفاهم مع حكومة عجمان تسهم في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتشجيع الجهات على مضاعفة جهودها في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد ويدعم توجهات حكومة دولة الإمارات لتكون الأفضل في العالم في تقديم الخدمات الحكومية.

خدمات عالية الجودة

بدورها قالت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية: "نعتز بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة شؤون مجلس الوزراء لتطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في حكومة عجمان، وتأتي هذه الشراكة بناءً على توجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بضرورة ترسيخ الشراكات والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية وذلك بهدف تعزيز التحول الرقمي الشامل في إمارة عجمان، مما يعكس التزامنا بتعزيز كفاءة العمل الحكومي وتقديم خدمات عالية الجودة، سريعة الاستجابة، متكاملة ومبتكرة في أي وقت ومكان".

وأضافت سعادتها أن تطبيق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في حكومة عجمان يمثل نقلة نوعية في مسيرتنا نحو تسهيل الإجراءات وتقليص عدد الخطوات المطلوبة للحصول على الخدمة، وتبني نماذج عمل ذات كفاءة عالية محورها الإنسان، بما يسهم في تحقيق تجربة استثنائية للمتعاملين وتوفير الوقت والجهد في إنجاز المعاملات، مؤكدة التزام دائرة عجمان الرقمية بالعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا البرنامج وتحقيق أهدافه الطموحة، بما يسهم في تعزيز ازدهار ورفاهية إمارة عجمان، والارتقاء بمستوى جودة الحياة لجميع فئات المجتمع.

تبادل الخبرات

وبموجب مذكرة التفاهم؛ تتولى وزارة شؤون مجلس الوزراء توفير آلية حوكمة ونظام عمل برنامج تصفير البيروقراطية لدائرة عجمان الرقمية، وتقديم خدمات التدريب وتبادل الخبرات بشأن نظام عمل البرنامج، وإتاحة المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج للدائرة وجميع الجهات التابعة لها لإدراج عمليات التصفير ومتابعتها، إلى جانب تقييم وتصنيف نتائج هذه الجهات في تصفير البيروقراطية بشكل سنوي.

في حين تتولى دائرة عجمان الرقمية في حكومة عجمان الإشراف على تطبيق معايير برنامج التجربة الشاملة والذي أطلق في عام 2020 بهدف تعزيز النضج الرقمي في الإمارة من خلال توفير تجربة استثنائية للمتعاملين، والموظفين والشركاء وذلك بإشراكهم في كافة مراحل تطوير الخدمات الحكومية.

وسيتم اعتماد مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية كمستهدفات لبرنامج التجربة الشاملة في دورته الأولى، من خلال إلغاء 1000 من الإجراءات الحكومية غير الضرورية، وخفض ما لايقل عن 50 في المئة من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية.

وتسعى دائرة عجمان الرقمية في حكومة عجمان إلى تفعيل برنامج التجربة الشاملة بالتعاون مع برنامج تصفير البيروقراطية، حيث يجسد هذا التعاون تحقيق المحورية المجتمعية والتي تعتبر أحد توجهات رؤية عجمان 2030 حيث تهدف إلى تحسين كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين في إمارة عجمان.

ويهدف هذا التعاون بين البرنامجين إلى تحسين تجربة المتعاملين من خلال تقليص الإجراءات وتعزيز الكفاءة، مما يسهم في تقديم خدمات سريعة وفعّالة واستباقية. كذلك، يركز برنامج التجربة الشاملة على تعزيز التفاعل مع المتعاملين من خلال جمع ملاحظاتهم وتوقعاتهم، وهو ما يدعمه برنامج تصفير البيروقراطية.

يذكر أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في نوفمبر 2023 برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.

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