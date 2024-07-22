المكتب الإعلامي لحكومة عجمان: استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بمكتبه في الديوان الأميري، الاثنين، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

واطلع سموه خلال اللقاء على الخطط والجهود المبذولة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم الحيوي في المجتمع، وتشكيل مستقبل واعد للأجيال المقبلة.

وقال سموه إن "القيادة الرشيدة تؤمن بقدرات الشباب ودورهم الحيوي في بناء المجتمع، وتعمل على دعمهم وتمكينهم وتوفير كافة المقومات النجاح والتميز لهم، باعتبارهم ركيزة رئيسة للتنمية".

وأضاف سموه "نتطلع دوما إلى تعزيز الوعي لدى الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بما يسهم في إعداد أجيال واعية قادرة على تحمل المسؤولية، والنهوض بمختلف قطاعات الوطن وتحقيق النهضة المنشودة لدولة الإمارات".

وأكد سموه أن "الإمارة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، تولي اهتماما كبيرا بالشباب وتعمل على تسخير كافة الامكانات لتحقيق تطلعاتهم العلمية والعملية، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم بما يمكنهم من المشاركة الفعالة في مسيرة بناء الوطن".

وتابع سمو ولي عهد عجمان: "نتطلع لوضع خطط استباقية للشباب تسهم في تطوير الذات وإكسابهم المهارات اللازمة لخوض مضمار سوق العمل في مختلف القطاعات، خصوصا قطاعات المستقبل وتنمية وخدمة المجتمع وفق أفضل المعايير العالمية".

من جانبه، تقدم معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، على اهتمام سموهما الكبير بالشباب، وتوفير الدعم الكامل لهم والحرص على تمكينهم وتعزيز مهاراتهم ليكونوا الأساس الذي ترتكز عليه الدولة في تحقيق أهدافها التنموية المنشودة".

وأضاف "تؤمن القيادة الرشيدة بأهمية الاستثمار في الشباب، وتحرص على تعزيز قدراتهم وتطوير مهاراتهم بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بمختلف المجالات".

ولفت إلى أن "الحكومة تطلق بصفة دورية مبادرات مبتكرة لتطوير مهارات الشباب، واحتضان الكفاءات المتميزة وتنميتها وفق أفضل السبل، وتعقد شراكات استراتيجية محليا وعالميا بما يتيح الفرص لهم لإكتساب الخبارات اللازمة للمشاركة في صنع مستقبل واعد لدولة الإمارات".

وأضاف "الاستثمار في الشباب، يسهم في بناء جيل متميز وقادر على استشراف المستقبل وقيادة المسيرة التنموية للدولة، وهو ما يتحقق على أرض الواقع يوما تلو الآخر".

وأكمل "تستهدف خطط الحكومة دعم روح القيادة لدى الشباب وتعزيز الهوية الوطنية والانتماء، لخدمة وطنهم وحمل راية المستقبل".

حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان وسعادة مروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري وسعادة يوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وسعادة خالد النعيمي مدير المؤسسة الاتحادية للشباب وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين.

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