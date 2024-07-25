المكتب الإعلامي لحكومة عجمان: استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان بمكتبه في الديوان الأميري، اليوم، سعادة اندرس بيورن هانسن، سفير مملكة الدنمارك لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب سمو ولي عجمان، بسعادة السفير، وتمنى له التوفيق والنجاح في مهام عمله، وتبادل معه الأحاديث الودية التي من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات وسبل توطيدها لما فيها مصلحة الشعبين الصديقين.

وأعرب السفير الدنماركي عن سعادته بلقاء سمو ولي عهد عجمان، وعلى كرم الضيافة وحسن الاستقبال.. مشيداً بمكانة وعمق العلاقات الثنائية بين البلدين وبما تشهده دولة الإمارات عامة وعجمان خاصة من نهضة حضارية في مختلف الميادين.

حضر اللقاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ حميد بن عمار النعيمي والشيخ راشد بن عمار النعيمي نائب رئيس نادي عجمان وسعادة مروان عبيد المهيري مدير عام الديوان الأميري بعجمان وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان وعدد من كبار المسؤولين.

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