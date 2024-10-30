المكتب الإعلامي لحكومة عجمان : ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، اجتماع مجلس أمناء المؤسسة، الذي عقد في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري.

وثمن سموه، خلال الاجتماع، الدعم الدائم من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان لمسيرة العمل الخيري والإنساني في الإمارة، والرعاية التي يوليها سموه لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مامكنها من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، ويعزز استدامة العمل الخيري وتنويع مبادراته وتطوير وسائله وآلياته برؤية واضحة.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن دعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي للمؤسسة ومتابعة سموه المستمرة لمبادراتها له بالغ الاثر في تحقيق اهدافها للارتقاء بالأسرة المواطنة المتعففة وتوفير الإمكانيات كافة لإنجاح مشروعاتها التي تسهم في دعم واستقرار تلك الأسر بمختلف المناطق في امارة عجمان.

وأثنى سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على جهود المؤسسة وبرامجها الإنسانية والمشاريع التي نفذتها لدعم الأسر محدودة الدخل والمستحقة والتي ساهمت في دعم مسيرة العمل الخيري في الإمارة، إلى جانب مشاريعها الخيرية المستمرة على مدار العام.

حضر الاجتماع الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط.

واعتمد سمو ولي عهد عجمان الموازنة التقديرية للمؤسسة لعام 2025 للانفاق على قطاعات مختلفة منها الديني والاجتماعي والصحي والتعليمي والمجتمعي.

ووافق سمو ولي عهد عجمان على مقترحات المؤسسة بخصوص لجنة المساعدات، والتي تسهم في زيادة عدد المستفيدين، وتسريع عملية صرف المساعدات.

كما اعتمد سموه زيادة موازنة مشروع احلال منازل المواطنين ووجه بضرورة انجاز المشروع في اسرع وقت ممكن.

واعتمد المجلس مقترح المؤسسة ببيع بعض اوقاف المؤسسة واستثمار اموالها في بناء اوقاف جديدة ذات عوائد مرتفعة، وفق فتاوى شرعية وردت للمجلس.

كما اطلع المجلس على آخر مستجدات المجمع الوقفي للمغفور له الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وبحث الاجتماع الخطة التطويرية لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية- فرع مصفوت، كما بحث تفاصيل تنظيم العرس الجماعي السادس والذي يشمل 53 عريسا ومن المقرر اقامته بنهاية شهر يناير المقبل.

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