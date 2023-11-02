استقبل الشيخ ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، مؤخراً وفداً دبلوماسياً رفيع المستوى في "بيت الحكمة" الشارقة، من جمهورية اليونان ضم كلاً من سعادة أنطونيس ألكساندريديس، سفير اليونان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد كوجيو، القنصل العام لليونان لدى الدولة، وديميتريوس ثوموبولوس، رئيس الشؤون الاقتصادية والتجارية.

ونظمت دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة لقاءً بين الوفد الدبلوماسي وأعضاء مجموعة العربية للطيران، في مقر "العربية للطيران" بحضور سعادة عادل عبد الله العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، وشاليني راجان، مدير دائرة المبيعات والشحن وعلاقات العملاء للمجموعة، إضافة إلى أعضاء من الدائرة. تم خلال هذا اللقاء مناقشة الفرص الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية، وأعرب الجانبان عن اهتمامهما بتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وذلك بشكل خاص في مجالات الثقافة والتكنولوجيا والابتكار والصناعة.

واتفق الجانبان على أهمية التبادل والتعاون الثقافي، وتعزيز التعاون السياحي وترويج الزيارات المتبادلة بين الشارقة والمدن اليونانية، بما يعزز مكانة الشارقة كوجهة سياحية تُقَدِّم تجربة غنية ومتنوِّعَة للسياح وكبيئة تجمع بين التراث والثقافة والطبيعة والحداثة.

من جهته، أكد الشيخ ماجد القاسمي، مدير دائرة العلاقات الحكومية بالشارقة، أن اللقاءات الثنائية بين الشارقة ومختلف المدن اليونانية تعكس العلاقات المتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة واليونان، والتي تستند إلى أسس التعاون والصداقة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات اقتصادية قوية ومتنامية مع اليونان، وأن القيادة الحكيمة في البلدين الصديقين نجحت من خلال جهودها الدائمة في بناء شراكة اقتصادية ناجحة ومتنوعة تحمل آفاقاً واعدة للنمو ومستقبل مشرق.

وأضاف القاسمي: "شهدت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليونان نقلة نوعية في الفترة الماضية، وانطلقت لتفتح آفاقاً جديدة للتعاون والعمل المشترك بهدف تعزيز التنمية، إذ إنها تظهر نموذجاً ملهماً للتعاون الدولي على خريطة العلاقات الاقتصادية في المنطقة. وهذا ما تؤكده الأرقام التي تشير أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات واليونان 2021 بلغت نحو 2.1 مليار درهم محققة نمواً 67% مقارنة مع 2020، وبنسبة 23% عن 2019، ما يعكس النمو المستمر في التبادل التجاري بين البلدين".

بدوره، أشاد سعادة أنطونيس ألكساندريديس، سفير اليونان لدى الدولة، بالتجربة الحضارية لإمارة الشارقة وما باتت تمثله من وجهة جاذبة لمختلف الفئات من السياح والزائرين، بفضل أهتمامها بالثقافة وتركزيها على الاستثمار بمقاومتها الطبيعية واهتمامها بطابعها العمراني.

وأكد سعادة السفير اليوناني أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واليونان، التي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة. وقال: "إن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها بين اليونان والإمارات في مختلف القطاعات التنموية تعبر عن آفاق واسعة لتطوير المبادرات والمشاريع المشتركة التي تحقق مصالح الجانبين، وتساهم في تعزيز التضامن والتعاون الاقتصادي بين اليونان ودولة الإمارات".

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