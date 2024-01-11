الشارقة: استقبل الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة، في مقر الدائرة، وفداً دبلوماسياً صينياً رفيع المستوى، يترأسه سعادة لي تشانغ القنصل العام لجمهورية الصين، حيث بحث معه سبل تعزيز التبادل التجاري والثقافي، وتطوير مستوى العلاقات والشراكات بين مجتمعات الأعمال في مختلف القطاعات، إلى جانب تنشيط الحراك والتبادل العلمي والمعرفي بين المؤسسات الثقافية في البلدين.

وضم الوفد الصيني إلى جانب القنصل العام، كلاً من سعادة تشو تيانيا، قنصل جمهورية الصين، وسعادة تشاو مدير القسم القنصلي، وحضره عن دائرة العلاقات الحكومية علي المحيان، تنفيذي أول علاقات دولية وحمدة الزرعوني، تنفيذي أول اتصال حكومي.

وخلال اللقاء، تناول الشيخ فاهم القاسمي أمام الوفد الصيني استراتيجية عمل الدائرة ومستهدفاتها فيما يتعلق بتعزيز أواصر العلاقة مع مجتمعات الأعمال وقطاعات الثقافة والعلوم مع بلدان آسيا بشكل عام والصين بشكل خاص، وأكد الشيخ فاهم القاسمي، أن الصين تمتلك تجربة تنموية مميزة وشاملة تتلاقى في الكثير من المحاور مع تجربة الشارقة خاصةً محور بناء الإنسان والمواهب والقدرات والاهتمام بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والفخر بالتراث والثقافة والهوية.

وقال: " تتطلع دائرة العلاقات الحكومية بإمارة الشارقة، إلى المزيد من التعاون مع الجانب الصيني في مجال تسهيل الاستثمار وإنشاء الأعمال والتعرف على الفرص التي تنتجها مسيرة التنوع والابتكار التي يحقق فيها اقتصاد الشارقة الكثير من النجاحات والانجازات".

وتطرق الشيخ فاهم القاسمي إلى دور المركز الصيني للتبادل الثقافي التابع لمعهد الشارقة للتراث، في ترسيخ العلاقات الثقافية وحضور اللغة الصينية ونتاجاتها الأدبية والفكرية، وفي تعريف الجمهور العربي على الحضارة الصينية العريقة، كما تناول فرص الاستثمار وتأسيس الأعمال في قطاعات التعليم والإعلام والأبحاث والتكنولوجيا والمناطق الحرة بشكل عام ومدينة "شمس للإعلام بشكل خاص".

بدوره، أشاد سعادة لي تشانغ بالمناخ الاقتصادي والثقافي لإمارة الشارقة، وعبر عن اهتمام الجانب الصيني بتوسيع أفق العلاقات بما يحقق مصالح الطرفين، وأشار إلى أن عدداً كبيراً من الطلبة الصينيين يستكملون تعليمهم في جامعة الشارقة والجامعة القاسمية في دلالة على مدى اهتمام الشعب الصيني بالثقافة العربية وتراثها.

وأوضح تشانغ، أن الجانب الصيني مهتم بفرص الاستثمار في قطاعات اقتصاد الشارقة وأسواقها لما تتمتع به الإمارة من مناخ استثماري متقدم وشبكة خدمات لوجستية متطورة وسهولة الوصول منها إلى أسواق المنطقة.

وتجمع الشارقة ومجتمعات الأعمال والثقافة والعلوم في جمهورية الصين الشعبية، علاقات ممتدة ومثمرة، حيث استضافت الإمارة في العام 2019 ملتقى "أعمال الحزام والطريق بين الشارقة والصين"، وعلى صعيد التبادل الثقافي تم افتتاح المركز الثقافي الصيني التابع لمعهد الشارقة للتراث، وفي العام الماضي 2023، وأبرمت جامعة الشارقة وجامعة الصين للعلوم السياسية والقانون مذكرة تفاهم مشترك لتعزيز التبادل العلمي والثقافي بين البلدين.

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