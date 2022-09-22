رؤية الإمارات على منصة حكومة دبي في معرض توافد أعداد كبيرة من أبناء الإمارات

دبي: أثنى عدد من أصحاب السعادة مديري العموم في دوائر حكومة دبي على الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية لتمكين الشباب الإماراتي من تحقيق طموحاتهم، وتطوير مسيرتهم المهنية، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للارتقاء بها، وذلك خلال زياراتهم لمنصة حكومة دبي، التي تشرف عليها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2022 المقام حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكدوا حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بالعنصر البشري وتزويده بالعلوم والمعارف اللازمة، وتشجيع المواهب الإماراتية الشابة للاستفادة من التطورات التقنية، والذكاء الإصطناعي.

فقد زار منصة حكومة دبي في اليوم الثاني من معرض رؤية الإمارات للوظائف كلاً من: سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وسعادة الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ورافقه السيد بطي عبدالله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي بالدائرة، وسعادة اللواء جمال بن عاضد المهيري، مساعد المدير العام لشؤون الموارد والخدمات المساندة في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

واستمع مديرو العموم خلال زياراتهم لشرح حول منصة خبراتي التي أطلقتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتوفير فرصاً مستقبلية للإماراتيين من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال، وتعرفوا كذلك على الخطوات المتبعة في مركز تقييم الكفاءات، الذي تقيمه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إذ يتيح المركز الفرصة للمقبلين على العمل لتقييم كفاءاتهم، والتعرف على إمكانياتهم ومهاراتهم.

وتواصل توافد الشباب والشابات من أبناء الإمارات إلى منصة حكومة دبي في المعرض، خاصة من طلاب الجامعات، والخريجين الجدد، والتقوا مع مسؤلي الموارد البشرية فيها وتعرفوا على الفرص الوظيفية المتاحة.

كما شهد جناح مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي اقبالاً كبيراً من أبناء الإمارات الذين تعرفوا على جهود المجلس وخططه الهادفة لتشجيع الإماراتيين للعمل في القطاع الخاص، وإرشادهم للإطلاع على الفرص الوظيفية المتاحة ضمن البوابة الرئيسية للتوظيف في حكومة دبي، والمتمثلة في منصة وظائف دبي، حيث يتم عرض الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

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