تحتضن فئة للسيدات وتنطلق 24 أغسطس

عجمان: في إطار حرصها على تنويع المحتوى الرياضي والسياحي في إمارة عجمان، أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إطلاق الدورة الثانية من «بطولة عجمان للبادل تنس» التي تقام من 24 حتى 28 أغسطس الحالي، في خطوة تسهم بترسيخ مكانة الإمارة بصفتها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية.

وتقام «بطولة عجمان للبادل تنس» في مجموعة ملاعب متخصصة في عجمان تشمل بادل سكوير، وبادل لونج، وجو بادل، وتستهدف المواطنين والمقيمين، وتغطي ستة فئات وهي، فئتي C وD رجال مفتوح، وفئة C سيدات مفتوح، وفئة المخضرمين

(فوق 40 عاماً)، وفئة الأب والإبن، وفئة المبتدئين، حيث سيتم تخصيص جوائز مالية للمراكز الثلاث الأولى لكل فئة، ويتوقع مشاركة أكثر من 400 لاعب في هذه النسخة.

وتسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى التركيز في أجندتها هذا العام على تنوع الأنشطة الرياضية التي تجذب السياحة الرياضية الى الإمارة، لدعم الشباب من خلال تبني أسلوب حياة صحي ونشط لتعزيز جودة الحياة، وخلق روح المنافسة بينهم خاصة في رياضة البادل تنس التي لاقت انتشاراً واسعاً لدى الشباب في الدولة.

وعن البطولة قالت خديجة تركي مدير عام دائرة التنمية السياحية في عجمان بالانتداب، أنّ تنظيم «بطولة عجمان للبادل تنس» تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية لسياحة عجمان وتحفيز تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً وصحة وسعادة بين جميع فئات المجتمع، مشيرة الى أن الهدف الأول للفعاليات والبطولات الرياضية التي تنظّمها الدائرة هو إبراز مكانة عجمان كوجهة سياحية رائدة على خريطة السياحة المحلية والإقليمية، حيث يشهد المناخ الرياضي في إمارة عجمان يوماً بعد يوم تطورات ملحوظة، سواء على صعيد الفعاليات أو الأحداث الرياضية السنوية المقامة فيها.

وأوضحت تركي أن الإنتشار المتسارع لهذه الرياضة في الإمارات جاء بفضل توفير الدعم للقطاعات الرياضية والشبابية، إضافةً إلى البنية التحتية التي وفّرت الملاعب المتخصصة في مختلف مناطق الدولة، ما أدّى إلى زيادة أعداد البطولات واللاعبين الممارسين لها، وتوسيع رقعة الممارسين للرياضة الأكثر انتشاراً بين الشباب، وإقامة البطولات على أوسع نطاق على مستوى الدولة. مؤكدة على أن عجمان أثبتت قدرتها

على تنظيم مختلف أنواع الأنشطة والفعاليات، انطلاقاً من الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة في تنظيم واستضافة الفعاليات الترفيهية والرياضية والثقافية والتي أسهمت في زيادة الثقة بالمنتج السياحي الذي تقدمه لزوارها.

وتعد رياضة البادل تنس، التي اكتسبت شهرةً عالمية واسعة خلال السنوات الماضية، نوعاً فريداً من رياضات كرة المضرب التي تُقام ضمن ملاعب مغلقة بأبعاد تعادل ربع مساحة ملاعب التنس التقليدية؛ كما أنها إحدى أسرع الرياضات نمواً في العالم، وتتمتع بشعبية كبيرة في الإمارات.

وتقام بطولة عجمان للبادل تنس بمشاركة ورعاية العديد من الجهات التي تشمل الراعي الإعلامي قناة دبي الرياضية، والمستشفى السعودي الألماني بعجمان، وشركة ثري دبليو للرعاية الطبية، ورايات للدعاية والنشر، ومجموعة صيدليات مكة، وهيد بادل، ولافيش للعطور، ومياه غلفا، وشركة بي إس تي في لكبسولات الطاقة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ajmantourism/-https://ajman.travel/ar