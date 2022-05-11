على هامش معرض سوق السفر العربي

زار الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان جناح الدائرة في معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي، والذي يعد أكبر حدث تجاري دولي للسفر والسياحة في المنطقة، حيث التقى بالجهات والدوائر الحكومية والشركات السياحية والفنادق المشاركين ضمن منصة حكومة عجمان واطلع على أبرز مستجدات القطاع السياحي، والخطط الترويجية لاستقطاب السياح إلى جانب تسليط الضوء على أحدث مستجدات الإمارة سياحياً والتجارب المتنوعة المتاحة في الإمارة لبناء قطاع سياحي مستدام.

وأشاد الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي خلال جولته في الجناح على دور سياحة عجمان في تسليط الضوء على المقومات الثقافية والسياحية التي تمتلكها إمارة عجمان من خلال إطلاق العديد من المبادرات والأنظمة التي تساهم في تعزيز القطاع السياحي في الإمارة والتي شملت تطبيق متحف عجمان الذكي، والهوية المرئية لمتحف عجمان، ومتحف مصفوت ومتحف المنامة، ومشروع المسار التراثي، ونصب البراقة الذي أطلقته دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ضمن مبادرة «فن عجمان» لنشر الجمال في كافة مناطق الإمارة، حيث أقيم النصب على مساحة 1,809.56 أمتار مربعة في قطاع مركز المدينة بمنطقة الرميلة 2 في شارع الكورنيش، ليكون معلماً جمالياً جديداً للسكان والزوار والسياح وشاهداً حياً على تاريخ الإمارة الأصيل ومثالاً يعرض للأجيال الناشئة قيم الأجداد والمبادئ السامية.

كما زار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جناح دائرة التنمية السياحية في عجمان على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي في نسخته التاسعة والعشرين، حيث استمع معاليه من القائمين على الجناح إلى أبرز الأنشطة السياحية التي تقوم بها الإمارة للتعزيز من مكانتها كوجهة سياحية تستقطب الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم، ودور الدائرة في تسليط الضوء على المقومات الثقافية والسياحية التي تمتلكها إمارة عجمان، وما تقدمه لزوارها من تجارب سياحية فريدة من نوعها والتي تستعرض أيضاً تراث وتقاليد الإمارة.

خدمة تأجير المركبات الذكي

كما تسعى هيئة النقل في عجمان الى استعراض تطبيق " خدمة تأجير المركبات الذكي" بالتعاون مع شركة يو درايف حيث يسمح التطبيق بتأجير المركبات التابعة للهيئة والبالغة 8 مركبات، من خلال تحميل التطبيق وحجز المركبة من خلاله، ثم فتح المركبة من خلال التطبيق.

منتجع زويا الصحي

على الصعيد ذاته يستعرض منتجع زويا الصحي بمنطقة الزورا مميزاته كأول منتجع من فئة الخمس نجوم في منطقة الشرق الأوسط مصمم لتوفير تجربة صحية متكاملة تشمل كافة الخدمات الصحية، والذي يقدم لضيوفه مجموعة واسعة من البرامج المخصصة للمساعدة في تحسين رفاهيتهم وأنماط حياتهم الصحية. كما يوفر مجموعة من برامج العلاج المصممة بناءاً على مناهج طبية شاملة وفريدة من نوعها للوقاية من الأمراض المزمنة.

وتترأس الدائرة وفد الإمارة المشارك الذي يضم ممثلين عن كل من دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومنطقة عجمان الحرة، وهيئة النقل بعجمان، بالإضافة الى العديد من الجهات الخاصة والشركات السياحية التي تسعى من خلال مشاركتها الترويج لإمارة عجمان كوجهة سياحية رائدة.

#بياناتحكومية

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نبذة عن دائرة التنمية السياحية في عجمان:

تسعى دائرة التنمية السياحية في عجمان إلى إبراز العناصر السياحية الجاذبة في الإمارة، وتسليط الضوء على المقومات الفريدة التي تقدمها عجمان باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الرائدة في دولة الإمارات.

وتعمل الدائرة على وضع الخطط الاستراتيجية للترويج السياحي للإمارة محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال تخطيط وتنفيذ حملات عالمية للترويج السياحي، وتنظيم الفعاليات التراثية والثقافية والرياضية، وإقامة المؤتمرات والمعارض أو المشاركة فيها، والعمل على تنظيم وتطوير صناعة السياحة، وتحسين إمكانيات وخدمات المرافق السياحية والمنشآت العاملة في قطاع السياحة في الإمارة.

وتختص دائرة التنمية السياحية في عجمان بإعداد اللوائح والنظم والتشريعات الخاصة بتنظيم قطاع السياحة في الإمارة، وتصنيف المنشآت السياحية، والتفتيش على المعايير السياحية والخدمات المقدمة للسائحين، وترخيص عمل وكالات السفر والسياحة والإشراف على أدائها.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع ajmantourism/-https://ajman.travel/ar