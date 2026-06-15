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انطلاقًا من المبادئ الوطنية الأصيلة التي توارثتها الأجيال، وتجسيدًا لروح الوفاء والانتماء التي عُرفت بها العائلة في دعمها الدائم لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، واعتزازًا بالمسيرة الوطنية المباركة وما حققته من إنجازات راسخة، واستلهامًا للرؤى الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، شاركت عائلة خليفة أحمد خلفان في التوقيع على وثيقة التأييد والولاء، تأكيدًا لعمق الانتماء لهذا الوطن العزيز، وتجديدًا للعهد بالمساندة والدعم للقيادة الرشيدة، وترسيخًا لقيم الوحدة الوطنية والتكاتف بين القيادة والشعب، بما يعكس الصورة المشرقة للتلاحم الوطني الذي تتميز به مملكة البحرين.
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