رأس الخيمة: أتمّ مجموعة من طلاّب كليات التقنية العليا في إمارة رأس الخيمة برنامج تدريب وظيفي استغرق أربعة شهور في مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، حيث هدفت هذه المبادرة الهامة إلى رعاية المواهب الشابة بإكسابهم خبرة عملية واقعية تساعدهم على فهم مختلف الجوانب التعليمية والمهنية.

وجرى تدريب الطلاّب في إدارات راكز بما في ذلك تجربة المتعاملين وتطوير الأعمال والمبيعات والتسويق والاتصال المؤسسي وتقنية المعلومات والمالية والهندسة والموارد البشرية لأجل تمكينهم من ربط المعلومات والنظريات المكتسبة من الدراسة مع العمل واكتساب خبرة في مجال العمل الملائم بتخصصهم. كما ساهم التدريب العملي في تزويد الجيل القادم بالمهارات والخبرات اللازمة للتميّز في السوق العالمية.

وبهذه المناسبة، قالت طيف أحمد، أحد الطالبات المشاركات في التدريب الوظيفي: "تمكنت من خوض تجربة استثنائية في إدارة تجربة المتعاملين لدى راكز، حيث أكسبتني خبرة عالية وتمكنت من التكيّف مع بيئة العمل مع مرور الوقت. كما منحني الدعم الذي حصلته عليه من زملائي والخبرة العملية التي اكتسبتها من الإدارة الإمكانيات اللازمة للعمل في بيئة تتسم بتنوع نشاطاتها وطبيعة عملها. أثمن جهود راكز لتزويدي بالمعلومات الهامة والتي ستساعدني في رسم مستقبلي المهني".

وقال الدكتور يحيى الأنصاري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا برأس الخيمة في كلمته أمام الطلاّب خلال حفل إتمام التدريب الوظيفي: "تلعب التجارب دوراً بارزاً في تعليمنا وتطويرنا مهنياً. لذا، كان من الضروري إلحاق الطلاّب بأماكن عمل ليتمكنوا من اكتساب معرفة خارج حدود الفصل الدراسي. وهنا يكمن دور الجهات المحلية في تزويد الطلاّب بالخبرة المهنية".

ومن جهته، قال رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "أظهر الطلاّب حماساً ملحوظاً وقدرة عالية على التكيّف والاهتمام باكتساب مهارات جديدة طوال فترة تدريبهم لدى راكز، حيث انعكس ذلك إيجابياً على بيئة العمل لدينا. كما ساهموا في توجيه أنظارنا وتطلعاتنا لآفاق جديدة وتشجيعنا على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الابتكار. ويسرنا أن نكون جزءاً من رحلتهم على الوجه الذي يثبت إلتزام راكز الراسخ بتعزيز بيئة حاضنة للمواهب الشابة تحفزهم على الازدهار. وندرك أيضاً مدى أهمية الإرشاد واكتساب الخبرة المهنية في رسم المشهد التعليمي في إمارة رأس الخيمة من أجل إعداد قادة المستقبل لهذا الوطن".

وقالت عائشة سليمان، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير في راكز: "تم تصميم برامج التوظيف لدى راكز لتوفير الخبرة العملية علاوةً على تعزيز إدراك جوانب الحياة المهنية في بيئة توفر كافة وسائل الدعم. وساهم حماس الطلاّب وحرصهم على التعلم في تحفيز موظفينا ووقوفهم بجانب الطلاّب ليتمكنوا من امتلاك الثقة والخبرة المهنية اللازمين لمواجهة تحديات المستقبل. وهذا بذاته دلالة على نجاحنا في هذه المبادرة وإثبات مدى إلتزام راكز بدعم المؤسسات التعليمية في إعداد أفراد قادرين على مواكبة متطلبات سوق العمل".

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 18 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

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