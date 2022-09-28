خلال لقائه مع مدير عام وزارة التربية والتعليم اللبنانية:

بيروت : استقبل مدير عام وزارة التربية والتعليم في لبنان الأستاذ عماد الأشقر سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، والوفد المرافق له لبحث سبل التعاون المشترك في تطوير عملية التعليم.

وفي مستهل اللقاء، قدم الأشقر شرحاً عن واقع التعليم والأزمات التي تعاني منها الوزارة بسبب انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، ما أثر بشكل كبير على رواتب المعلمين وعلى إمكانيات الوزارة التي باتت تعاني من أجل تأمين الاحتياجات اللازمة في المدارس والمعاهد، خصوصاً تأمين التمويل اللازم لطباعة الكتب المدرسية واللوازم المدرسية لهذا العام.

بدوره أشار سعادة الدكتور طلال أبوغزاله إلى الخطة التي يعمل على تنفيذها مع الجهات الرسمية في الدولة اللبنانية للتحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية.

وأكد الدكتور أبوغزاله على ضرورة اعتماد وزارة التربية والتعليم في لبنان وبأسرع ما يمكن لاعتماد "الحقيبة الرقمية" في المدارس عن طريق تحويل الكتب المدرسية إلى كتب إلكترونية، الأمر الذي سيخفف عبء الإنفاق على موازنة الوزارة، كما أنه سيخفف وزن حقيبة الكتب على ظهر الطلاب، بالإضافة إلى اعتماد نظام التعليم التفاعلي الذي سيثري تجارب ومصادر المعرفة لدى الطلاب.

وشدد أبوغزاله على أن المجموعة تضع جميع إمكاناتها وخبراتها في مساعدة الوزارة للوصول إلى هذا الهدف، مؤكداً على ضرورة مواكبة عملية التحول الإلكتروني في جميع إدارات الدولة، بما فيها التعليم.

وحضر اللقاء رئيس مجلس المديرين في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الاستاذ صلاح أبو عصبة، والمدير التنفيذي لمكتب لبنان الاستاذ مروان أبوصهيون، والمدير التنفيذي ممثل الدكتور طلال أبوغزاله للثقافة والإعلام في لبنان الاستاذ برهان الاشقر، ونقيب تكنولوجيا التربية منسق المشروع الدكتور ربيع بعلبكي وأمينة سر النقابة الأستاذة نورا المرعبي.

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