بيروت : استقبل قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون في مكتبه سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية" والوفد المرافق له، حيث بحث الجانبان سبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والتدريب والتطوير للضباط والعاملين والمتقاعدين العسكريين.

وعبر الدكتور أبوغزاله خلال اللقاء عن تقديره لدور الجيش اللبناني، مثمناً الجهود التي يبذلها الجيش قيادة وأفراداً في حفظ الأمن في لبنان - البلد الذي يعاني من أزمات هي الأشد في التاريخ.

وسلط الدكتور أبوغزاله الضوء على الجهود الحثيثة التي تقودها المجموعة بالتعاون مع الحكومة اللبنانية من خلال محطات المعرفة التي تم افتتاحها مؤخراً، مؤكداً أهمية تلك المحطات لرفع الوعي المجتمعي تجاه ثورة المعرفة، وبناء القدرات، ومحو الأمية الرقمية، من خلال الدورات التدريبية المتخصصة.

وشدد الدكتور أبوغزاله على أن محطات المعرفة التي سيتم افتتاحها قريبا لخدمة جنود الوطن ليست منةً ولا هبة ولا مساعدة للجيش اللبناني، بل هي "واجب نؤديه احتراماً وإجلالاً تجاه مؤسسة الجيش التي تحمل على عاتقها حماية البلاد".

بدوره أعرب العماد عون عن تقديره للجهود التي يقودها الدكتور طلال أبوغزاله في خدمة المجتمع في لبنان، مؤكداً على أهمية محطات المعرفة في تجسير الهوة التكنولوجية لدى أفراد المؤسسة العسكرية من خلال تأهيلهم وتدريبهم في جميع مجالات الخدمات الرقمية.

واتفق الجانبان على افتتاح عدد من محطات المعرفة المخصصة لضباط الجيش اللبناني والمتقاعدين العسكريين في مدرسة رتباء الجيش، وفي الكلية الحربية، وفي كلية الأركان والقيادة، ورفد تلك المحطات بالدورات التدريبية اللازمة بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني.

وقد حضر اللقاء رئيس مجلس المديرين في مجموعة طلال أبوغزاله العالمية الاستاذ صلاح أبو عصبة، والمدير التنفيذي لمكتب لبنان الاستاذ مروان أبوصهيون، والمدير التنفيذي ممثل الدكتور طلال أبوغزاله للثقافة والإعلام في لبنان الاستاذ برهان الأشقر، ومدير مكتب قائد الجيش العقيد الركن علي شميساني ونقيب تكنولوجيا التربية ومنسق المشروع الدكتور ربيع بعلبكي وأمينة سر النقابة الأستاذة نورا المرعبي.

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