دبي، الإمارات العربية المتحدة: حقق طلاب مركز حمدان للموهبة والابتكار المركز الأول في مسابقة تحدي الروبوت وتصميم الروبوت والمركز الثاني في بطل التحدي على مستوى البطولة لمسابقة “فيرست ليجو ليج” التي تم تنظيمها في مدرسة إنترناشونال أكاديمي بدبي.

وفي تعليقها على هذا الإنجاز، قالت الدكتورة مريم الغاوي، مدير مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار: "نحن نؤمن بأن الطلبة هم جيل المستقبل وقادة الابتكار. مشاركتنا في First Lego League تهدف إلى تحفيزهم على استكشاف إمكانياتهم وإطلاق العنان لإبداعاتهم، بما يعزز حضور الإمارات في الساحة العلمية العالمية. نجاح فرقنا في اجتياز التصفيات المحلية يعكس شغفهم وجهودهم المثمرة في تحويل الأفكار إلى حلول عملية مبتكرة. نحن فخورون بفرقنا الطلابية، ونتطلع إلى رؤيتهم يحققون إنجازات بارزة تليق بتطلعات دولتنا، تساهم في تحقيق رؤية الإمارات المستقبلية لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار".

وشارك مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار بفريقين في التصفيات المحلية لمسابقة الروبوت First Lego League (FLL)، بمشاركة أكثر من 80 فريقاً من مدارس مختلفة. وتأتي هذه المشاركة بهدف تمكين الطلبة من خوض تحديات تقنية وعلمية على مستوى عالمي، وترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار.

وقد أظهر فريقا المركز براعة استثنائية في مختلف مراحل الإعداد، بدءاً من تصميم البرمجيات المتقدمة إلى بناء الروبوتات، مدعومين بروح العمل الجماعي والإبداع. وتعد هذه التجربة بوابة لتمكينهم من استعراض مواهبهم على المستويات الوطنية والعالمية.

تُعد المشاركة في مسابقة FLL جزءاً من رؤية مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار لتعزيز مهارات التفكير النقدي والإبداع لدى الطلبة، وتطوير معرفتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وقد حقق فرقا مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار إنجازاً استثنائياً بفوزهما في التصفيات المحلية لمسابقة First Lego League، حيث أثبتا كفاءتهما في تجاوز التحديات التقنية والعلمية. وبهذا الإنجاز، تأهل الفريقان إلى التصفيات الوطنية، مما يعكس التميز العلمي والتقني للطلبة المشاركين وقدرتهم على التنافس على أعلى المستويات في المحافل العالمية.

مع انتهاء التصفيات المحلية، يستعد الفريقان لخوض التصفيات الوطنية بأمل التأهل للمنافسات العالمية، حيث يجتمع أفضل العقول من مختلف أنحاء العالم. ويطمح فريقا المركز إلى تقديم أداء متميز يعكس تطور القدرات الإماراتية في المجالات العلمية والتقنية، مؤكدين التزامهم بالمساهمة في مواجهة التحديات العالمية عبر حلول مبتكرة ومستدامة.

وركزت بطولة هذا العام على موضوع "الغوص تحت الماء" (Submerged)، والذي يركز على القضايا البيئية المتعلقة بحماية البيئة البحرية والكائنات الحية التي تعتمد عليها. وتضمنت المنافسة تحديات متعددة، أبرزها تصميم روبوت قادر على أداء مهام معقدة على طاولة التحدي، إضافة إلى تقديم حلول تقنية مبتكرة ومستدامة تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية وحماية الكائنات البحرية.

وتشكل هذه المسابقات العلمية والتقنية منصات تعليمية ملهمة للطلاب، حيث تتيح لهم اكتساب مهارات عملية في مجالات استراتيجية، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وتعزز مهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي. وتساعد هذه المشاركات في إعداد جيل من المبدعين القادرين على إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم وتقديم حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية.

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