خلال مشاركة "جامعة حمدان بن محمد الذكية في "ملتقى دبي للميتافيرس"

ضاحي خلفان: ماضون في الإسهام بترسيخ مكانة دبي الريادية في قيادة مسار التحول الذكي عالمياً وتوظيف أحدث الابتكارات التكنولوجية في رسم ملامح مستقبل قطاع التعليم العالي

العور: نقلة نوعية تتماشى مع مُستهدفات استراتيجية دبي للميتافيرس التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم

في نقلةٍ نوعية وغير مسبوقة على مستوى جامعات المنطقة، أعلن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، إطلاق منصة الجامعة القائمة على تكنولوجيا الميتافيرس، تماشياً مع رؤية الجامعة لتوظيف أحدث الابتكارات التكنولوجية في إعادة هندسة التعلُّم وتطوير تجربة الدارسين. وجاء ذلك خلال مشاركة الجامعة في "ملتقى دبي للميتافيرس"، الحدث العالمي الذي يجمع نخبة الخبراء من مُختلف أنحاء العالم لاستشراف مستقبل قطاع "الميتافيرس" وآفاقه ومجالاته وتطبيقاته الواعدة.

وشاركت "جامعة حمدان بن محمد الذكية" في أعمال "ملتقى دبي للميتافيرس" والذي تنظمه "مؤسسة دبي للمستقبل" و"منطقة 2071" ويتواصل على مدى يومين، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسّسة دبي للمستقبل، لتكون بذلك الجامعة الإماراتية الوحيدة التي تتواجد في هذا الحدث العالمي الذي يجمع نخبة الخبراء من مُختلف أنحاء العالم لاستشراف مستقبل قطاع "الميتافيرس" وآفاقه ومجالاته وتطبيقاته الواعدة.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية: "استلهاماً من التوجيهات السديدة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، الذي أكد على أهمية قطاع

التكنولوجيا باعتباره قاطرة الانتقال إلى المستقبل وركيزةً أساسية في تحسين حياة الإنسان وتمكينه من تجاوز التحديات، يسرنا في جامعة حمدان بن محمد الذكية أن نشارك في هذا الحدث العالمي للإسهام في ترسيخ مكانة دبي الريادية في قيادة مسار التحول الذكي عالمياً، ومواصلة توظيف تطبيقات "الميتافيرس" في رسم ملامح مستقبل قطاع التعليم العالي، وتسريع وتيرة التحول نحو منظومة التعلُّم الذكي الأكثر كفاءة في تجاوز تحديات اليوم، وتلبية متطلبات مستقبلٍ تتزايد فيه وتيرة اعتماد الانسان على ابتكارات التكنولوجيا المتقدمة في مُختلف نواحي الحياة. كما تعكس مشاركتنا في هذا الحدث حرص جامعة حمدان بن محمد الذكية على مواكبة أحدث التقنيات وتسخيرها لتعزيز بيئة التعليم في الجامعة والمضي قدماً في مسيرة تأهيل المواهب والكفاءات الوطنية إيماناً بدورها المحوري في إعلاء شأن الوطن وترسيخ تفوق الدولة في مختلف المجالات، وتحقيق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية الطموحة."

وأكد سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن المشاركة في فعاليات "ملتقى دبي للميتافيرس" تكتسب أهميةً استثنائية في ظل الآفاق الكبيرة التي تتيحها تطبيقات الميتافيرس لتطوير مُختلف القطاعات الأخرى، لا سيما في ظل التلاشي التدريجي للحدود بين العالم الفعلي والعالم الافتراضي.

وقال العور: "نفخر في جامعة حمدان بن محمد الذكية بكوننا الجامعة الإماراتية الوحيدة المشاركة في هذا الملتقى، والإعلان عن إطلاق منصة الميتافيرس بالاعتماد على خبراتنا ومواردنا الداخلية، تماشياً مع مُستهدفات استراتيجية دبي للميتافيرس التي أطلقها سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الرئيس الأعلى لجامعة حمدان بن محمد الذكية، والرامية لترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مُدن في الاقتصادات الرائدة في مجال الميتافيرس، وجعلها مركزاً رئيساً لمجتمع الميتافيرس العالمي. ويشكل الحرم الجامعي القائم على الميتافيرس الإضافة الأحدث لمنظومة الابتكار في جامعة حمدان بن محمد الذكية، وإحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الجامعة لإدماج الواقع الافتراضي في التعلُّم الذكي."

بدورها قالت ميثاء الطنيجي، نائب رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا : "يأتي إطلاق المنصة الجديدة القائم على الميتافيرس ترجمةً لحرص الجامعة على مواكبة أحدث ابتكارات التكنولوجيا، وتسخيرها في إرساء دعائم

منظومة تعليمية أكثر تميزاً، مدعومة بتقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي ، لتسهيل رحلة المتعلمين وإتاحة التعلُّم الذكي لنطاقٍ أوسع من الدارسين. وتتميز المنصة بإمكانية استخدام النظام الأساسي على مُختلف الأجهزة وبرامج التصفُّح، وكفاءته في دعم الدارسين وتمكينهم من الوصول بسرعة وسلاسة للمعلومات، وإتمام إجراءات التسجيل والقبول لدى الجامعة عبر بوابةٍ واحدة."

ويتيح الحرم الجامعي القائم على تكنولوجيا الميتافيرس وصول الدارسين إلى الفصول الدراسية، والتواصل مع إدارات القبول والتسجيل الجامعة والحصول على جميع المعلومات الخاصة بالبرامج الأكاديمية التي توفرها الجامعة. كما قامت الجامعة بإدماج روبوت التواصل المدعَّم بالذكاء الاصطناعي ضمن منظومة الحرم الجامعي الجديد، لضمان استمرارية قنوات الخدمات والاستجابة على مدار 24 ساعة وطيلة أيام الأسبوع.

وخلال مشاركتها في "مُلتقى دبي للميتافيرس"، طرحت الجامعة غرفة اجتماعات تعمل بطاقةٍ كاملة، سيتم تزويدها بميزاتٍ إضافية خلال المرحلة الثانية من تطوير الحرم الجامعي القائم على الميتافيرس. كما سلطت الجامعة الضوء على أحدث ابتكاراتها للتعلُّم الذكي، كما استعرضت مجموعةً من أدواتها ومنظوماتها الذكية للارتقاء بجودة وكفاءة التعليم العالي.

يُذكر أنَّ ملتقى دبي للميتافيرس يجمع تحت سقفٍ واحد أكثر من 300 من الخبراء وصنَّاع القرار وواضعي السياسات وقادة الفكر من مُختلف أنحاء العالم، وممثلي ما يزيد عن 40 مؤسسة. ويشمل جدول أعمال الملتقى جلساتٍ وورشات عمل وإضاءات تتمحور حول سبر أغوار الميتافيرس، وتكوين فهمٍ أعمق لأثرها على الانسان، واستكشاف سبل التطبيق الأمثل لتقنيات الميتافيرس والفرص التي تتيحها ضمن مُختلف القطاعات الاستراتيجية.

#بياناتحكومية

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