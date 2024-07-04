دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.

وتم تصميم برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، والذي أُطلق في العام 2018 بالتماشي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، ليكون قادرا على تمكين المبتكرين وتزويدهم بأدوات تتيح لهم تعزيز قدراتهم في خلق تأثير إيجابي على القطاعات التي يعملون فيها وعلى اقتصاد دولة الإمارات، ويركز البرنامج على القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم في الدولة.

وسيحظى المبتكرون ممن تم اختيارهم للانضمام إلى الدفعة التاسعة بمجموعة متكاملة من الموارد والبرامج التدريبية والإرشادية المتقدمة، تركز جميعها على تعزيز القدرات وتسريع وتيرة النمو وفتح آفاق جديدة للتوسع. كما يتيح البرنامج إمكانية الحصول على الاستثمارات وبناء شبكة علاقات واسعة تشمل عديد رواد الأعمال البارزين على مستوى المنطقة، ما يفتح الباب لبناء جسور التواصل وإبرام شراكات وتحالفات استراتيجية.

وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، والرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار: "إن تلقي الصندوق لعدد هائل من طلبات الالتحاق من أنحاء العالم يجعلنا نشعر بالفخر الشديد، للاهتمام المتنامي الذي تحظى به هذه المبادرة والمزايا التي تتيحها لرواد الأعمال ومنظومة الابتكار في الدولة على حدٍ سواء، ونتطلع لاستكشاف المزيد من الأفكار والابتكارات الجديدة التي تنطوي على إمكانات كبيرة قادرة على إحداث تأثير إيجابي في دولة الامارات على مختلف القطاعات ودفع النمو الاقتصادي".

وأضافت: " يعكس برنامج مسرع الابتكار التزامنا الراسخ بتعزيز التعاون والابتكار ضمن منظومة ريادة الأعمال المزدهرة في الدولة، وذلك بالتماشي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم. ونتطلع لاستقبال أفضل الكفاءات والمواهب في هذا البرنامج".

ويتاح لمنتسبي الدفعة التاسعة من برنامج مسرع الابتكار للمنتسبين الانضمام إلى أكثر من 150 شركة من 28 دولة استفادت من مزايا البرنامج القيمة، وأن ينضموا إلى قصص النجاح التي بدأها خريجو الدفعات السابقة، من بينها منصة "فورتيجارد" الرائدة والمتخصصة في التكنولوجيا النظيفة التي ابتكرت نظاما ذكيا لقياس درجات الحرارة في المدن وعرضته مؤخراً خلال مؤتمر GTC 2024 الذي تنظمه سنوياً شركة "نفيديا" العالمية وشركاؤها، إلى جانب منصة "فيروفاكس" المتخصصة في إدارة وتتبع الأصول ودورة حياة الاستدامة، وAppro المصنفة مؤخراً كأفضل شركة تكنولوجيا مالية خلال فعاليات كأس العالم للتكنولوجيا المالية التي استضافتها قمة دبي للتكنولوجيا المالية.

تجدر الإشارة إلى أن باب التسجيل للانتساب للدفعة التاسعة من برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار مفتوح الآن، ويمكن التقدم بالطلب من خلال الرابط https://mbrif.cognistreamer.com/

لمزيد من المعلومات عن صندوق محمد بن راشد للابتكار، يرجى التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني: https://mbrif.ae..

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/

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