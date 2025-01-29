دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، عن انضمام مجموعة من المبتكرين ورواد الأعمال إلى الدفعة التاسعة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.

صُمم برنامج مسرّع الابتكار، التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار والذي أُطلق في العام 2018، بهدف تحفيز الابتكار في دولة الإمارات، بالتماشي مع القطاعات الرئيسية التي تم تحديدها في الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات. ويعمل البرنامج على تمكين المبتكرين من الوصول إلى أقصى إمكاناتهم واستغلال كامل قدراتهم، بهدف مساعدتهم على تحقيق النجاح وإحداث أثر إيجابي في المجالات التي يعملون بها.

وسيحظى المبتكرون ممن تم اختيارهم للانضمام للبرنامج بدعم كبير يشمل مجموعة متكاملة من الموارد والبرامج التدريبية والإرشادية المتقدمة، وإمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية، والوصول إلى شبكة علاقات واسعة، مما سيساعدهم على تعزيز قدراتهم وتسريع وتيرة نمو أعمالهم وتحقيق طموحاتهم في النمو والتوسع. وقد أسهم البرنامج، منذ إطلاقه، بدورٍ حيوي في دعم وتطوير مجموعة متنوعة من الشركات المبتكرة من مختلف دول العالم، ما مكّنها من إبراز قدراتها على إحداث تغييرات كبيرة في مجالات عملها، وتعزيز دورها في تحفيز النمو الاقتصادي.

وفي تعليقها على انضمام الدفعة الجديدة، قالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار:"يسرنا أن يواصل برنامج مسرع الابتكار جذب اهتمام المبتكرين المتميزين، والذين أبدى كل منهم إمكانيات واعدة لإحداث تأثير إيجابي سواء ضمن القطاعات التي يعملون بها أو على الاقتصاد بشكل عام. ويؤكد الاهتمام العالمي المتزايد بالبرنامج دوره المهم في تحفيز الابتكار وتمكين المبتكرين من ذوي الرؤى المستقبلية من التطور والازدهار، الأمر الذي يعكس التزامنا بالارتقاء بثقافة الابتكار في الإمارات والإسهام في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية للابتكار في الدولة".

تخضع عملية اختيار المبتكرين المؤهلين للانضمام إلى برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار لعدد من الشروط والمعايير الدقيقة والمدروسة. حيث يخضع المتقدمون لعملية تقييم شاملة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وضمّت المجموعة المختارة 19 من المبتكرين من 9 دول مختلفة. تشمل شركات متخصصة في قطاعات حيوية متنوعة وفي مراحل متفاوتة من مسيرة تطورها، تتراوح بين مرحلة النماذج الأولية، وحتى النمو والتوسع، ما يعكس مدى الدعم الواسع الذي يتيحه هذا البرنامج لمنتسبيه.

وتشمل قائمة الشركات المنضمة للدفعة التاسعة من برنامج مسرع الابتكار:

"بيرد كولابوريتف": منتجات عالية الجودة ومستدامة مصممة للاستخدام لمرة واحدة

منتجات عالية الجودة ومستدامة مصممة للاستخدام لمرة واحدة "ذا ويست لاب" : حلول شاملة لإدارة مستدامة لبقايا الطعام

: حلول شاملة لإدارة مستدامة لبقايا الطعام "سيراميك ماتيريالز" : حلول رائدة في إعادة تدوير السيراميك

: حلول رائدة في إعادة تدوير السيراميك "ميتجارد": حلول مبتكرة للوقاية من تآكل الهياكل المعدنية

حلول مبتكرة للوقاية من تآكل الهياكل المعدنية "ريباوند": تعزيز إعادة استخدام المواد ضمن نظام دائري

تعزيز إعادة استخدام المواد ضمن نظام دائري "إن إكس دبليو": مبادرات مبتكرة في قطاع التغذية

مبادرات مبتكرة في قطاع التغذية "إيه سي 3 دي": تقنية حاصلة على براءة اختراع في مجال أتمتة البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد

تقنية حاصلة على براءة اختراع في مجال أتمتة البناء بالطباعة ثلاثية الأبعاد "أورا": حلول ائتمان مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة

حلول ائتمان مبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة "سمارت آي": حلول مبتكرة لإدارة الطاقة والمياه بكفاءة

حلول مبتكرة لإدارة الطاقة والمياه بكفاءة "مارزس": حلول روبوتات شاملة

حلول روبوتات شاملة "داربكو": حلول روبوتات لتنظيف الألواح الشمسية

حلول روبوتات لتنظيف الألواح الشمسية "مانتاس": منصة تأمين مخصصة للحماية من المخاطر المتعلقة بتوقف الخدمات السحابية

منصة تأمين مخصصة للحماية من المخاطر المتعلقة بتوقف الخدمات السحابية "سمارت بريكس": منصة عقارات تعمل بالذكاء الاصطناعي

منصة عقارات تعمل بالذكاء الاصطناعي "بروكيور هاب": منصة مبتكرة لشراء مواد البناء

منصة مبتكرة لشراء مواد البناء "سورجا": منصة متكاملة لشراء المستلزمات الطبية

منصة متكاملة لشراء المستلزمات الطبية "نوروبلاست": حلول محمولة لإعادة التأهيل تستخدم ألعاب الفيديو التفاعلية لعلاج الاضطرابات التنكسية العصبية

حلول محمولة لإعادة التأهيل تستخدم ألعاب الفيديو التفاعلية لعلاج الاضطرابات التنكسية العصبية "سبيس تي واي إيه آر" : حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال التعليم

: حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال التعليم " بيكاباك": نهج متكامل لدمج المهارات السلوكية والاجتماعية في العملية التعليمية

نهج متكامل لدمج المهارات السلوكية والاجتماعية في العملية التعليمية " كروشال": الحصول على البيانات في أي وقت ومن أي مكان

يواصل برنامج مسرع الابتكار، بعد ثماني دفعات ناجحة لغاية الآن، تعزيز مكانته كركيزة أساسية لدعم منظومة الابتكار في دولة الإمارات، ويعكس حرص صندوق محمد بن راشد للابتكار والتزامه بدفع عجلة نمو الشركات المبتكرة والمساهمة في تنويع اقتصاد الدولة وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار.

لمزيد من المعلومات حول صندوق محمد بن راشد للابتكار، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://mbrif.ae.

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/

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